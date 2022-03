Pedro Soltz i Valentina Walme u trećoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" otplesali su tango.

Pedro Soltz i Valentina Walme izveli su u trećoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" strastveni tango, inspiriran Pedrovim odrastanjem u Brazilu uz djeda koji je profesionalno plesao tango.

Jedna od naših najseksi plesačica ponovno je sve očarala u bijelom kostimiću s prorezima do bokova i velikim izrezom na području rebara, u kojem je pokazala svoje isklesano tijelo.

Tema emisije su uspomene pa je Pedro je uoči nastupa ispričao kako je sam odselio iz Brazila i priznao je da mu je bio teško i da mu nedostaje obitelj, no obitelj njegove supruge Iris Cekuš u Hrvatskoj prihvatila ga je kao svojeg.

"Vama je sjekira pala u med, slušate jedno drugog i rezultat je uvijek sjajan nastup“, komentirao je Igor Barberić.

"Pedro, opet su na dobrom putu, dobro došao natrag", zadovoljan je bio i Marko Ciboci

"Vas dvoje ste toliko dobar par da sve što izvodite izgleda jako moćno. Drago mi je da je Valentina vodila, jer dobro vodi. Ovo je stvarno fantastično", rekla je Larisa Lipovac.

"Tina šta to radiš Pedru, on je postao plesač? Po meni ste vi jedan od najkompletnijih parova ove sezone, možda je bilo mrvicu nesigurnosti, ali vi ste sve to nadoknadili", poručila im je Franka.

Pedro je na kraju priznao i da je nogomet lakši od plesa.

