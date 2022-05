Maja Šuput je u devetoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" očarala gledatelje u studiju i pred malim ekranima u novoj posebnoj kreaciji.

Maja Šuput je i ove nedjelje začinila show "Ples sa zvijezdama" i to svojim modnim izborom za kojeg je zaslužan modni stilist Marko Grubnić.

Maja je u prošloj emisiji zablistala u plavom kombinezonu s dekolteom i prorezima na trbuhu i posebno zanimljivim donjim dijelom. Sada je pak izbor pao na kratku haljinu s dekolteom i resicama na ramenima.

Maja ne skriva koliko je oduševljena suradnjom sa svojim prijateljem na ovakvim projektima, a jednom mu je prilikom posvetila i posebnu objavu na društvenim mrežama.

''Nikada ne pitam što ću imati u nedjelju na sebi. Nikada se ne brinem hoće li to biti dobro, hoće li mi se svidjeti. Doslovno se iznenadim kao i ostali kad vidim. Svaki put smisli nešto neočekivano, različito, glamurozno i prigodno. Zato je moj modni put toliko zabavan i meni samoj. Kao da svaki put otvaram igračku i uvijek se veselim kao malo dijete. Kreator moje modne sreće je naravno - one and only Mr. Marko Grubnić'', napisala je za njega tada.

On joj je u komentarima zahvalio na povjerenju i otkrio pritom jedan zanimljiv detalj.

"Hvala što mi vjeruješ već više od 15 godina. P. S. Ja razmišljam o tebi svakodnevno, više nego ijedan muškarac ikada. A rezultati su tu", napisao joj je Marko.

A mi jedva čekamo vidjeti što su nam Maja i Marko pripremili do kraja ''Plesa sa zvijezdama''.