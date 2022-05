Larisa Lipovac Navojec u devetoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" zablistala je u kratkoj haljinici i sakou sa zanimljivim prorezima na rukavima.

Larisa Lipovac Navojec pokazala nam je u showu "Ples sa zvijezdama" da su rijetke modne kombinacije kojoj njoj dobro ne stoje, a u devetoj je emisiji sve osvojila u kratkoj haljinici i sakou.

Larisa se nakon crvenog odijela iz prošle emisije, sada odlučila za ultrakratko izdanje, tamnoplavu svjetlucavu haljinu i sako s neobičnim prorezima na rukavima, a i ovaj su se put u prvom planu našle njezine vitke noge.

Naša proslavljena koreografkinja i plesačica oduševila je pojavama i u zanimljivim haljinama, a ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, dosad joj se još nije potkrala nijedna pogreška.

Ranije je za DNEVNIK.HR podijelila svoje uzbuđenje zbog sudjelovanja u ovom projektu, a vidljivo je koliko uživa raditi ovaj posao.

"Naravno da se veselim što ove godine imam čast biti članica žirija Plesa sa zvijezdama. Vjerujem da ćemo donijeti osvježenje, zabavu i prenijeti gledateljima pozitivnu vibru koju ples kao medij nosi u sebi. I to me veseli. Izazovi su ostati autentičan, profesionalno i konstruktivno davati upute, pravedno ocjenjivati. S druge strane, zabaviti sebe i gledatelje te se potruditi da svi pred malim ekranima zaplešu i zavole ples i emisiju. S obzirom na to da sam i sama izvođačica, plesačica i koreografkinja, znam koliko je teško i zahtjevno uvježbati nekoga i dovesti ga u formu, stvarati koreografije. Ova druga uloga zahtijeva svakodnevno vježbanje i puno znoja. Ne bih im bila u koži", priznala nam je Larisa.