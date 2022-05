Članica žirija Plesa sa zvijezdama Larisa Lipovac Navojec poslije svake emisije dobiva brojne pohvale za svoj izgled, a čini se da će isto biti i ovoga puta.

Larisa Lipovac Navojec je za osmu emisiju showa "Ples sa zvijezdama" odabrala još jednu od dobitnih kombinacija u nizu.

I ovog puta je modno pogodila, iako je ne gledamo u haljini. Naime, pojavila se u crvenom odijelu koje joj stoji kao saliveno.

Naša proslavljena koreografkinja i plesačica prošle je nedjelje oduševila pojavom u rozoj haljini neobičnog kroja sa zanimljivim detaljima, a ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, dosad joj se još nije potkrala nijedna pogreška.

Ranije je za DNEVNIK.HR podijelila svoje uzbuđenje zbog sudjelovanja u ovom projektu, a vidljivo je koliko uživa raditi ovaj posao.

"Naravno da se veselim što ove godine imam čast biti članica žirija Plesa sa zvijezdama. Vjerujem da ćemo donijeti osvježenje, zabavu i prenijeti gledateljima pozitivnu vibru koju ples kao medij nosi u sebi. I to me veseli. Izazovi su ostati autentičan, profesionalno i konstruktivno davati upute, pravedno ocjenjivati. S druge strane, zabaviti sebe i gledatelje te se potruditi da svi pred malim ekranima zaplešu i zavole ples i emisiju. S obzirom na to da sam i sama izvođačica, plesačica i koreografkinja, znam koliko je teško i zahtjevno uvježbati nekoga i dovesti ga u formu, stvarati koreografije. Ova druga uloga zahtijeva svakodnevno vježbanje i puno znoja. Ne bih im bila u koži", priznala nam je Larisa.

Maju Šuput šokiralo je Albinino javno priznanje: ''Pa zajednička je odluka bila da to napokon kažemo...'' +29

Šuput ostala u čudu zbog iznenađenja kojem se nije nadala: ''Tu mi je i muž, ajde mom mužu onda daj!'' +33