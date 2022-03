Ivan Jarnec je u razgovoru za DNEVNIK.hr otkrio dojmove nakon prvog nastupa u showu "Ples sa zvijezdama" u kojem sudjeluje kao mentor svoje imenjakinje Ivane Čuljak.

Mladog plesača Ivana Jarneca po prvi put gledamo kao mentora u showu "Ples sa zvijezdama" i to naše poznate slastičarke Ivane Čuljak s kojom se na pozornici već odlično snašao.

Ivana i Ivan izveli su šarmantni i preslatki nastup koji se svima svidio, a komentari nisu izostali niti na društvenim mrežama. Nakon što su se prvi dojmovi slegli Ivan nam je otkrio kako prve dojmove o nastupu.

"Ove sezone sam debitant u showu i stvarno sam jako sretan s obzirom na to kako su me kolege i kolegice prihvatili. Svi su puni potpore i spremni su pomoći doslovno u vezi bilo čega. O svojoj imenjakinji imam samo riječi hvale, a najviše bih pohvalio osobe koje su joj dale to prekrasno ime. Uporna je, marljiva i ima posebnu energiju. Želim da svoje vrline prenese na naše gledatelje", zaključio je Ivan.

Ivana je poznata slastičarka, pitali smo ga i je li već imao prilike probati neke od njezinih specijaliteta ili mu je možda odala koji tajni recept?

"U više navrata sam bio kod nje u slastičarnici, gdje sam vrlo brzo shvatio da tamo više ne smijem ići, jer se enormno brzo počinjem trpati svim tim prefinim kolačima, a na televiziji želim izgledati kao Apolon (jedno su želje, a drugo mogućnosti) pa mi to baš ne ide u prilog. Zasad mi još nije odala svoje tajne recepte, ali izvući ću ja to od nje prije ili kasnije", našalio se Ivan.

Ovaj višestruko nagrađivani plesač otkrio nam je i što je od presudne važnosti da bi plesna koreografija na pozornici ispala besprijekorno.

"Da bi plesna koreografija na pozornici ispala besprijekorno, važno je sve ponoviti veliki broj puta. Talent je važna stvar, ali rad i upornost uvijek pobjeđuju talent. Kad vježbamo, pokušavam joj dočarati studio, publiku i kamere kako bi se što ugodnije osjećala tijekom live emisije", otkrio nam je Ivan.

A evo koga u showu smatra najvećom konkurencijom, a s kojim se plesačkim parom najviše povezao.

"Više parova vidim kao potencijalne finaliste i nikog ne bih htio izdvajati. Kvaliteta svih parova je ove sezone na zavidnoj razini, a siguran sam da će iz emisije u emisiju to i napredovati. Osobno sam se jako povezao sa svim kandidatima, ali istaknuo bih Asima, Vlatku i Matiju. Tri totalno različite osobe s pune savjeta, zabave i odličnih priča o stvarima kroz koje su prolazili i još prolaze tijekom svojih karijera", zaključio je.

Dotakli smo se i žirija u kojem gledamo Igora Barberića, Larisu Lipovac Navojec, Franku Batelić i Marka Cibocija, a Ivan priznaje da se njihovih komentara ne pribojava.

"Ne pribojavam se ničijih komentara. Svaka osoba koje imalo razmišlja o svom nastupu zna da je svaki komentar jako važan i da ga treba maksimalno iskoristiti kako bi ples bio bolji. Osobe koje su u žiriju imaju zavidne plesne karijere te su čak i više nego kompetentne za ovaj posao", smatra on.

Ivan je u sretnoj ljubavnoj vezi već neko vrijeme, pa nam je otkrio i što djevojka kaže na njegov posao i ima li tu ljubomore?

"Djevojka je uz moje roditelje meni najveća podrška. Ljubomore apsolutno nema jer odkad smo zajedno zna kojim se poslom, odnosno sportom bavim. Ne samo da me podupire u ostvarivanju mojih snova i ciljeva nego mi daje dodatnu snagu za apsolutno sve. S njom mi svaki dan prođe lakše", pohvalio se Ivan.

Iza njega su brojne osvojene nagrade i priznanja, ali ima li neki neostvareni san u karijeri?

"Moja karijera je bila odlična i 99% stvari ne bih mijenjao. Najviše me rastužilo kad sam se na Svjetskom prvenstvu u Moskvi otrovao hranom te zbog toga razina plesa nije bila na dovoljno visokoj razini za finale, ali i deveto mjesto na svijetu je ogroman uspjeh. Neostvarenih snova imam i dalje, jedan od njih je titula prvaka "Plesa sa zvijezdama". Hoće li to biti samo san ili i realnost, ostaje da vidimo u budućnosti", zaključio je talentirani i simpatični Ivan.

Nikad se nije udavala, a sve svoje muškarce ostavljala je prva i to zbog samo jednog razloga! +25

Dok ona ponosno pokazuje rezultate 13. operacije grudi, njena je obitelj užasnuta i ne vjeruje da su liječnici pristali to napraviti! +28