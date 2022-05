Marko Petrić i Gabriela Pilić doplesali su do polufinala showa "Ples sa zvijezdama", a u razgovoru za DNEVNIK.HR otkrili su čije im je ispadanje najteže palo.

Marka Petrića i njegovu plesnu mentoricu Gabrijelu Pilić gledat ćemo u polufinalu "Plesa sa zvijezdama", a glumac nam je otkrio što je prije svega očekivao od sudjelovanja u showu, a što je na kraju dobio?

"Očekivao sam nova plesna znanja. Na kraju sam to i dobio, kao i nove prijatelje, nova saznanja koliko brzo mogu pripremiti neki plesni materijal. Dobio sam informaciju da mi bolje leži standard od latina, odgovor na "tko sam ja pod pritiskom". Puno upala, žuljeva i masnica. I pomicanje svih psihofizičkih granica", zaključio je Marko.

Puno je plesnih parova dosad napustilo show, ali evo čije je ispadanje Marku nekako najteže palo.

"Za sada Domenicino i Alanovo, jer smo zbilja povezani i uživao sam u njihovim maštovitim i razigranim koreografijama i plesovima", priznao je.



Marko i Gabriela su iz emisije u emisiju gledatelje pred malim ekranima ostavljali bez daha, koreografije su im bile besprijekorne, a žiri ga je čak proglasio i jednim od favorita ove sezone. Marko priznaje da je od svoje mentorice puno naučio kroz to vrijeme.

"Da bez muke nema nauke. Sistematičnost, temeljitost, ustrajnost su neke njezine glavne mentorske osobine. Jako me motivira i izvlači iz mene ono što ni sam nisam znao da imam", kaže Marko.



Osim plesa, Gabriela je pokazala i veliku ljubav prema transformacijama za plesne uloge, a svakom je oduzimala dah.

"Jako volim te transformacije, od promjene karaktera kroz ples, preko kostima, make upa i frizura. Stvarno nam ti sektori ostvaruju snove, beskrajno uživam u tome i jako sam im zahvalna. A ako se ljudima to svidi, samo je dodatni plus", smatra Gabriela.



Profesionalnim se plesom bavi dugi niz godina, no otkriva nam da se susreće i s nekim predrasudama.

"Susrećem se najviše s predrasudom da plesna profesija nije pravo zanimanje. Često dobijem pitanje kao primjerice čime se zapravo baviš ili što još radiš osim plesa i slično", otkrila nam je Gabriela.



A koji je po njoj tajni recept za prolazak u polufinale i možda finale hit-showa?

"Nema tajnog recepta, trudimo se od svakog plesa napraviti dobar broj, prikazati ga u pravom karakteru, natrenirati ga maksimalno dobro koliko uspijemo u datom vremenu, u nadi da ćemo uspjeti sve iznijeti kako smo zamislili i da će se svima svidjeti i da će publika to onda i prepoznati", zaključila je.

