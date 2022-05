Franku Batelić u devetoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" gledamo u maestralnoj haljini koju je nosila tijekom svog nastupa na Eurosongu 2018. godine.

Riječ je o glamurnoznoj haljini s prozirnim detaljima ispod koje ne nosi ništa, a koja joj i nakon nekoliko godina pristaje kao salivena.

Pjevačica koju gledamo u ulozi članice žirija showa "Ples sa zvijezdama" nedavno je ispisala povijest hrvatske mode i to noseći prvi 3D korzet isprintan u Hrvatskoj.

Iza te ideje stajala je stilistica Jasenka Tudor Bevanda, koja je glavna i odgovorna za svaki Frankin modni odabir na sceni.

''Vjerujem joj bezrezervno, stvarno da, već toliko godina surađujemo, poznaje me u dušu, zna točno što bi ja nosila, zna kako me uvjeriti da će nešto dobro izgledati. Stvarno je revolucionarno, radi se o 3D korzetu. Kad sam prvi put čula, odnosno kad mi je prvi put moja Jasenka spomenula tu ideju, prvi mi je bilo molim? Kako se to radi?'', rekla je Franka u ntervjuu za In magazin.