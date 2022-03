Albina Grčić i Mario Ožbolt su u drugoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" izveli ples bachatu.

Albina Grčić i njezin partner Mario Ožbolt u drugoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" ugrijali su atmosferu u studiju izvevši zavodljivi latino ples bachatu.

Albina je blistala u kratkoj ružičastoj haljinici u kojoj je izgledala prekrasno, a u kojoj je istaknula svoju vitku liniju.

Članovi žirija zaključili su da joj je nedostajalo malo strasti i senzualnosti, ali da joj kretanje na pozornici jednostavno dobro ide, a ona je priznala da je zadovoljna nastupom.

"Iako se nikad nisam profesionalno bavila plesom, kao dijete sam uvijek imala ritma i osjećaja za ples, s obzirom na to da je i to umjetnost, poput glazbe. Okušala sam se nekoliko puta i u plesu, a kako sam voljela oponašati svjetske dive, uvijek bih spajala glazbu i ples (pjevanje i plesanje). Od malih nogu pratim show 'Ples sa zvijezdama', a otada mi je želja okušati se u tome, ma koliko zahtjevno bilo. Obožavam biti u opuštenom okruženju i plesati na domaće i strane hitove kao da me nitko ne gleda, sad kako to izgleda sa strane, hm", izjavila je Albina za DNEVNIK.HR uoči početka nove sezone showa.

Za svoje favorite u 'Plesu sa zvijezdama' možeš glasati OVDJE

Na prvi pogled zakopčana do grla, ali Maju ovakvu još niste vidjeli, a tu je i jedan skriveni detalj! +34

Prisjetili smo se plesnih izdanja prve epizode showa koji je oduševio publiku, pogledajte kako su se snašle naše ljepotice! +36