Jessie J je istaknula da će se 100 posto posvetiti svojoj bolesti, a javit će se ponekad iz poštovanja prema obožavateljima.

Pjevačica Jessie J (33) objavila je da se povlači s društvenih mreža zbog bolesti s kojom se bori više od šest mjeseci.

"Učinila sam to puno puta tijekom godina. Nestat ću s društvenih mreža na neko vrijeme i 100 posto se fokusirati na sebe i doći do suštine onoga što se događa s mojim tijelom. Samo ću tu i tamo objavljivati ovdje iz ljubavi i poštovanja prema mojim obožavateljima koji me prate i podržavaju", napisala je na Instagramu na kojem ju prati 10 milijuna ljudi.

Naime, Jessie J boluje od Menierove bolesti, odnosno bolesti unutrašnjeg uha nepoznatog uzroka za koju su karakteristični napadi vrtoglavice, mučnine i povraćanja, nagluhost i šum u zahvaćenom uhu. Na početku bolesti sluh se između napada normalizira, odnosno nagluhost može fluktuirati. Napad vrtoglavice traje od pola sata do nekoliko sati, a nakon toga zaostaje produženi osjećaj malaksalosti, mučnine i slabosti.

Pjevačica je sredinom kolovoza na Instagramu objavila video na kojem izvodi hit "Purple Rain" od pokojne glazbene legende Princea i otkrila da ga više ne može otpjevati.

"Jučer sam pokušala otpjevati pjesmu koju inače s lakoćom pjevam i nisam mogla. Problem nije moj glas, ali bolest mi utječe na glas. Jecala sam. Satima. Dopustila sam si da osjetim dio koji je slomljen u meni, a koji često ignoriram, iako ne bih trebala. Šest mjeseci nije prošao dan bez bolova u vratu i grlu. Nekad je bolje, nekad lošije", istaknula je Jessie J.