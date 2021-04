Jessie J je na Instagramu obilježila 33. rođendan fotografijom na kojoj je potpuno gola.

Pjevačica Jessie J je povodom svojeg 33. rođendana na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola.

Iako je rođendan proslavila u subotu 27. veljače, tek ga je sada obilježila na društvenoj mreži, a prizorom je raspametila obožavatelje.

"O moj Bože", "Prezgodna!", "Kendall Jenner, sakrij se", "Moćna fotka i žena", "The Body", samo je djelić komplimenata koji su se nanizali ispod fotke na kojoj je Jessie sakrila ključne dijelove, no svejedno je sve iznenadila odlukom da se skine do kraja. Fotka je skupila i stotine tisuća lajkova, a Jessie su fanovi obasuli i rođendanskim čestitkama.

Reagirao je i njen novi dečko, plesač Max Nguyen koji je komentarom svima jasno dao do znanja da je ona njegova.

Jessie je početkom ožujka na Instagramu objavila zajedničku fotku s Maxom kojom je potvrdila da su par, a prohodali su samo nekoliko mjeseci nakon što je ona prekinula turbulentnu vezu s miljenikom žena Channingom Tatumom.

S glumcem je raskidala nekoliko puta, a zajedno su bili od 2018. godine, kada se on razveo od Jenne Dewan, no iako su nakon konačnog prekida navodno ostali prijatelji, bivši joj rođendansku objavu nije lajkao ni komentirao.

Channing još uvijek sa svojeg Instagrama nije obrisao ni njihove zajedničke fotke zbog čega mnogi sumnjaju da je još nije prebolio.