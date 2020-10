Marko Kutlić pozirao je sa Schanzovim ovratnikom u društvu svog psa Mila.

Pjevač Marko Kutlić (25) otkrio je na Instagramu da je u utorak ujutro doživio prometnu nesreću pozirajući sa Schanzovim ovratnikom.

No ostao je pozitivan nakon svega i našalio se da o njemu vodi brigu psić Milo. "Jučer ujutro imao sam lakšu prometnu. Idućih par dana moram mirovati, ali bit će sve ok, jer nova FIFA je izašla, a još uz to o meni brine dr. Milo! Čujemo se za koji dan! Čuvajte se!", napisao je Marko.

Mnogi pratitelji su poželjeli pjevaču brzi oporavak. "Čuvaj se, brzo ozdravljenje ti želim, dobro je sve prošlo", "Drži se", "Ne ponovilo", "Ozdravi što prije", komentirali su.

Inače, Marko je u vezi s pjevačicom Antonelom Đinđić s kojom je obznanio ljubav prošle godine u ožujku duetom "U zagrljaju spašeni".