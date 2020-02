Ako već niste dragu osobu iznenadili nekim znakom pažnje, još stignete. Istražili smo kako Valentinovo slave poznati Hrvati, tko je prestao s kupovanjem poklona, a komu je ovaj dan posebno važan.

Spomendan svetog Valentina 14. veljače za neke je praznik ljubavi, a za neke samo dobar povod da potroše još više. Valentinovo 365 dana ili samo taj jedan dan? I među našim su zvijezdama oko toga podijeljeni stavovi.

"Ja ne slavim Valentinovo, ali drago mi je da ga slave ovi mladi kojima je početak veze, godina, dvije, to je lijepo. Na kraju krajeva, ja sam takav bio na početku veze", istaknuo je pjevač Hari Rončević. "Nikad u životu nisam ni znala kad je Valentinovo, ni slavila niti mi je to bilo bitno", rekla je Ida Prester.



"Možemo mi to zvati Valentinovo ili bilo koji utorak ili srijeda jer ljubav je ono što nas pokreće, bez toga ne funkcioniramo. Mi nećemo biti više nikada ako jednog dana kažemo da to nije bitno", ispričao je frontmen grupe Opća opasnost Pero Galić.

"Mojemu mlađem sinu Pavlu tad je rođendan pa imam dvostruko slavlje, slavim i s njim i sa svojom dragom", pohvalio se pjevač Marko Kutlić. A kakva bi to proslava Dana zaljubljenih bila bez makar sitnih znakova pažnje. Jer i najmanji će poklon razveseliti dragu nam osobu.

"Mora biti uvijek neki poklončić, neko iznenađenje, nešto", rekao je Petar Dragojević. "Poklon je poklon, poklon može biti tratinčica ili avion, automobil, ovisi o mogućnostima", objasnio je Pero.

"Ispadaju neodgovorni oni muškarci koji se ne sjete da je Valentinovo ili nemaju potrebu kupiti cvijeće ili bilo što drugo, pa je to dobro da se radi filter jesu li ili nisu. To je običaj gdje se čovjek treba sjetiti svoje voljene osobe i učiniti nešto", ispričao je Alan Hržica.

"Mislim da ljudi ne bi trebali industriji puštati baš toliko da im dirigira život i da osjećaju pritisak da se samo tad super provedu kad je Nova godina i samo tad da odu na večeru kad je Valentinovo, nego ili to živiš ili ne živiš, ništa ti taj jedan dan neće značiti u životu", istaknula je Ida.

"Volim za Valentinovo kupiti malo posebniji poklon, ali trudim se kupiti poklon i onda kad nije Valentinovo, iznenaditi ponekad. Mislim da su ti sitni znaci pažnje u muško-ženskom odnosu veoma bitni", rekao je Kutlić.

"Na kraju krajeva, zagrljaj, poljubac ili najljepša želja ne treba biti ništa veliko", zaključio je frontmen grupe Opća opasnost. Najčešći odabir mnogih parova za večeras bit će romantična večera, izlazak, kino, koncert, a može se Valentinovo kvalitetno proslaviti i bez velikih planova.

"Na te datume mi je radno pa se nekako iskupiš na drugi način ili supruga dođe sa mnom, nekako na taj način iskombiniramo", rekao je Petar Dragojević.



"Pa vjerujem da ću je za Valentinovo izvesti na večeru, ona voli sushi, pa mislim da će to biti izbor za Valentinovo", otkrio je Alan. "Kad god je to moguće, proslavimo, ako nismo na putu, naravno. Moja draga pamti i ona može potvrditi da je to tako", objasnio je Pero.

"Ja i žena slavimo godišnjicu braka, godišnjicu kad smo se uopće upoznali, imamo mi puno tih datuma koje obilježavamo, a Valentinovo onako poljubac, 'di si, ženo', ko i svaki dan. Što ćemo čokoladice kupovati, prošli smo tu fazu", ispričao je Rončević.

"Mislim da treba obilježiti svaki dan jer je svaki dan dragocjen", zaključio je Petar Dragojević. Svaki dan je dragocjen i svaki dan trebali bismo slaviti ljubav, najljepšu i najsnažniju emociju, jer ljubav je ono što nas pokreće", zaključio je frontmen grupe Opća opasnost.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.