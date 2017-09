Pierce Brosnan na Visu je zbog snimanja filma, a stigao je u društvu svoje supruge Keely Shaye Smith.

Pierce Brosnan popio je kavu u lokalnom kafiću na Visu, a nakon toga sreo se sa suprugom Keely Shaye Smith te su zajedno isplovili na jahti. Tijekom ispijanja kave prišla mu je obožavateljica, s kojom se Pierce pozdravio i fotografirao.

Bivši "James Bond" stigao je na Vis prije dva dana kako bi se pridružio ekipi filma "Mamma Mia: Here We Go Again!" i snimio nastavak tog filmskoig hita. Na Visu je sa suprugom, s kojom je malo istraživao ljepote otoka.