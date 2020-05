Petra Ecclestone i Sam Palmer su dobili kćer u ožujku, no krili su to do početka travnja.

Modna dizajnerica i manekenka Petra Ecclestone (31), koja je rodila curicu u ožujku, plijeni pažnju svojim atraktivnim izgledom.

Bogata nasljednica je u subotu objavila fotografiju na kojoj ljubi svog zaručnika Sama Palmera, a u prvom planu je bio njezin dekolte. "Sretan rođendan. Volim te jako puno", napisala je Petra pokraj slike na Instagramu.

Ecclestone je bila u bijelom odijelu, a između njezinih grudi se isticala ogrlica. "Slatka fotografija", "Lijep ste par", komentirali su Petrini pratitelji i čestitali Samu rođendan.

Bogata nasljednica i Sam, koji se bavi menadžmentom, dobili su kćerkicu u ožujku, no skrivali su to do početka travnja. Petra je nedavno zaintrigirala i javnost odgovorom na pitanje hoće li se uskoro udati.

"Možda se već jesam", rekla je. Ecclestone je ranije hvalila svog zaručnika da je odličan otac, prijatelj te da je odan i duhovit, a ne mari za novac. Našalila se i kako voli jako šefovati.

Petra je progovorila i o kćerkici. "Volim svaki trenutak majčinstva. Dojim ju, a ona je definitivno najzahtjevnije dijete do sada", ispričala je.

Inače, bogata nasljednca ima kćer Laviniju (7) te blizance, sinove Jamesa i Roberta (4) s bivšim mužem Jamesom Stuntom s kojim je imala težak razvod.

Početkom travnja je Petrin tata Bernie Ecclestone objavio da u 90. godini života očekuje dijete sa svojom suprugom Fabianom Flosi.