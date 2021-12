Paulina Porizkova bez problema pozira u minijaturnim bikinijima u 57. godini i poručuje svima da i starenje može biti seksi.

Jedna od najuspješnijih manekenki svih vremena Paulina Porizkova i 57. godini pokazala je svoju nevjerojatnu figuru pozirajući u crnom bikiniju za društvene mreže i tako proslavila starenje u novoj kampanji ljepote koju je snimila, želeći svima poručiti da starenje može biti seksi.

56-godišnja manekenka, koja se nikada nije htjela podvrgnuti plastičnim operacijama ili bilo kakvim estetskim tretmanima, udružila se s Laurom Geller kako bi pokazala svijetu da ta ljepota s vremenom postaje samo bolja.

"Zreo, napredan, sredovječan. Recimo to. sve sam starija. I što nije u redu s tim? Starije je seksi. Starije je iskusno. Starije je moćnije. Naravno, starim, ali sada sam najbolja no ikad", izjavila je Paulina u videu koji je snimila u sklopu kampanje.

Video pogledajte OVDJE.

Paulina se u njemu se izležava pored bazena u bikiniju i šeće pored mlađih žena, a one ne mogu odoljeti da ne spuste sunčane naočale kako bi je gledale kako prolazi. Video je podijelila na svom Instagramu, gdje je u samo sat vremena prikupila tisuće pregleda.

Paulina je inače rođena u nekadašnjoj Čehoslovačkoj i proslavila se ranih 80-ih, no jednom je prilikom priznala kako nije uvijek cijenila svoju ljepotu koja ju je vinula u sam vrh svijeta mode.

"Gledam stare fotografije i počinjem shvaćati kakva sam bila. Beskonačno sam zahvalna za sve darove koje mi je život pružio. Bilo ih je puno", napisala je na svom Instagramu.

Paulina danas ima američko i švedsko državljanstvo i živi u Americi s 26-godišnjim sinom Jonathanom i 21-godišnjim Oliverom koje je dobila s frontmenom grupe The Cars Rickom Ocasekom koji je preminuo u 75. godini u rujnu 2019. godine. Par je prije njegove smrti prolazio kroz brakorazvodnu parnicu, no živjeli su skupa u New Yorku gdje je pronašla njegovo beživotno tijelo.

Obdukcija je pokazala da je preminuo od posljedica kardiovaskularne bolesti, a zanimljivo je da je Paulinu isključio iz oporuke tvrdeći da ga je napustila nakon 30 godina braka. No budući da se nisu razveli, prema zakonu države New York imala je pravo na određeni dio njegove imovine koja je bila procijenjena na 80 milijuna dolara.

