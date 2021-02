Paulina Porizkova na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola kao podršku svojoj vršnjakinji Elizabeth Hurley koja se zbog golišavih fotki našla na udaru kritika.

Manekenka Paulina Porizkova u 80-ima je žarila i palila modnim pistama, a uzdahe mami i u 56. godini.

Na svojem Instagramu često dijeli golišave fotografije kojima dokazuje da stari sa stilom, a da se osjeća itekako dobro u svom tijelu sada je potvrdila pozirajući poputno gola. Za to je imala i dobar povod.

"Kada sam bila u svojim dvadesetim i tridesetima, što sam manje odjeće nosila - to sam bila popularnija. U svojim četrdesetima mogla sam okolo hodati praktički gola i ne bi dobila ništa više od kazne zbog neprimjerenog ponašanja u javnosti. No, u pedesetima me zbog svega vrijeđaju: 'Obuci se, bako. Gladna si pažnje, zar ne? Malo si očajna? Jadna si.' Zašto su golotinja i seksepil dobrodošli u mladosti, a starije žene se zbog toga vrijeđa? Zbog muškaraca", napisala je pored fotke na kojoj pozira u spavaćoj sobi kao od majke rođena.

"Jadno je jedino to što dopuštamo da nam drugi određuju prioritete", dodala je.

Otkrila je i da ju je na ovakvu objavu inspirirala njezina vršnjakinja Elizabeth Hurley koja se zbog svojih nedavnih golišavih fotografija našla na udaru kritika.

Porizkova je heštegom poručila i da seksepil nema rok trajanja, a da je svojom fotkom potvrdila tu tvrdnju dokazuju brojni komplimenti i lajkovi koje je dobila.

Manekenka koja je inače iz bivše Čehoslovačke na vrhuncu karijere je krasila najprestižnije svjetske modne časopise i među prvima nosila titulu supermodela.