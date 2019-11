Owen Wilson samozatajni je holivudski šarmer i vječni neženja koji je prošle godine dobio svoje treće dijete - kćerkicu Lylu.

Poznati holivudski frajer i zvijezda mnogih kultnih komedija Owen Wilson svojim je šarmom uspio osvojiti i neke od najljepših žena svijeta slavnih, no ni s jednom nije uplovio u bračnu luku ili se smirio.

Dobio je troje djece s tri različite žene, a najmlađu kćer rodila mu je 15 godina mlađa, sad već bivša djevojka, Varunie Vongsvirates, i to krajem prošle godine. Iako se dosad činilo da glumac održava dobre odnose sa svim svojim bivšim ljubavima - Varunie je upravo otkrila Owenovo pravo lice, koje ga ne prikazuje u najboljem svjetlu.

Naime, Varunie je za Daily Mail ekskluzivno priznala da Owen uopće nije posvećen odgoju njihove jdnogodišnje kćeri, a navodno ju nije ni upoznao! Lyla sada ima godinu dana i jedan mjesec, a sve to vrijeme njezin slavni holivudski tata nije uspio izdvojiti vrijeme da ju dođe vidjeti.

"Nikada nije upoznao Lylu. On pomaže samo financijski, no to nikada nije ni bilo potrebno. Lyla treba oca. Ironično je kako Owen stalno na filmu glumi oca, a svoju vlastitu kćer nikada nije ni upoznao!" rekla je Varunie.

Varunie je sada odlučila progovoriti za medije ne bi li na taj način natjerala oca svog djeteta da preuzme barem minimum odgovornosti. Poručila je svom bivšem da jako puno propušta te da bi trebao izdvojiti vremena za druženje sa svojim djetetom.

"Trebao bi vidjeti svoju kćer. Nevjerojatna je, mnogo propuštaš. Izgleda baš kao ti", poručila je Varunie.

Poznato je da Owen nije čak ni vjerovao da je Lyla njegova kći, pa je tražio test očinstva - a kada su stigli rezultati, postalo je jasno da je ipak baš on tata male Lyle. Navodno je na sudu rekao i da on ne želi baš nikakvo skrbništvo nad djevojčicom te ju ne želi posjećivati.

Podsjetimo, Varunie i Owen su bili u vezi sveukupno pet godina, no mnogo su puta prekidali i mirili se, a znali su se viđati i s drugima. Owen inače već ima dva sina iz prošlih veza, a s njima održava i dobre odnose te ih redovito posjećuje.