Glazbeni par Petar Grašo i Hana Huljić za točno dva tjedna će stati pred oltar, a Gloria.hr dozanje i tko će biti Grašin vjenčani kum.

Kako pišu, ljudi bliski splitskom pjevaču potvrdili su da je za kumstvo pitao svojeg dugogodišnjeg prijatelja Dina Rađu, a on je to oduševljeno prihvatio. Podsjetimo, Grašo je i Rađi bio kum kada se 2001. godine vjenčao s Viktorijom.

Prije samo nekoliko dana Slobodna Dalmacija je objavila prve zajedničke fotografije Petra Graše i Hane Huljić otkad su objavili da čekaju dijete te da će uskoro pred oltar.

Zagrljeni i zaljubljeni, Grašo i Hana nisu skidali osmijehe s lica i privukli su pažnju svojih sugrađana, a mnogi pogledi bili su usmjereni u Hanin trudnički trbuh, koji je ona vješto skrila ispod kaputa.

Vijest o trudnoći par je potvrdio početkom godine, a oboma je ovo prvo dijete i ne kriju sreću zbog dolaska prinove. "Ne bi prihvaćao ulogu oca da nisam spreman. Nije me ni najmanje strah. Trudit ću se i dalje koliko god je moguće biti relativno samozatajan iako smo zadnjih par mjeseci više nego ikad eksponirani u medijima, ali to nije našom voljom nego je to jednostavno naravno zakon - kad ljudi klikaju neke vijesti, onda mediji objavljuju, tako da smo jako eksponirani, a zapravo se držimo jako po strani", komentirao je budući tata Petar za IN magazin.

Poznato je i da će Hani kuma biti njezina najbolja prijateljica, pjevačica Domenica Žuvela, a mladenka će nositi vjenčanicu s potpisom splitskog brenda Arileo, čije je zaštitno lice Grašina bivša, Danijela Maritnović.

