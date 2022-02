Petar Grašo početkom ljeta postat će otac, a njegov prijatelj i dugogodišnji suradnik Tonči Huljić - djed. Tonči nam je otkrio zašto će se držati podalje kad je u pitanju odgoj djeteta njegove kćeri Hane i Graše te zašto je na početku bio zatečen ovom viješću. Je li spreman za novu životnu ulogu, onu oca, Grašo je otkrio je ekipi In magazina.

Početkom ljeta u obitelj Grašo-Huljić stiže prinova. Petar Grašo i Hana Huljić postat će roditelji, a sreću zbog ove vijesti Grašo ne može sakriti.

''Ovo će biti prekrasna godina i ja sam uvijek spreman za lijepe stvari, a kad si spreman za lijepe stvari onda se lijepe i najljpše stvari događaju'', priča Grašo.

Ono najljepše tek je pred njim, za uloga oca više je nego spreman.

''Naravno, pa ne bi prihvaćao ulogu oca da nisam spreman. Nije me ni najmanje strah'', rekao je.

A ono što mnoge zanima je i hoće li i kad će vjenčanje s Hanom Huljić.

''Ne mogu vam reći ništa jer ne znam ništa, zaista ne znam'', tvrdi.

Iako su medijska nagađanja da će do vjenčanja doći vrlo brzo, Grašo privatni život nastoji držati dalje od očiju javnosti.

''Trudit ću se i dalje koliko god je moguće biti relativno samozatajan iako smo zadnjih par mjeseci više nego ikad eksponirani u medijima, ali to nije našom voljom nego je to jednostavno naravno zakon kad ljudi klikaju neke vijesti onda mediji objavljuju tako da smo jako eksponirani, a zapravo se držimo jako po strani'', objašnjava Petar.

A držati se po strani teško mu uspijeva otkad se saznalo za njegovu vezu s 14 godina mlađom Hanom.

''Razgovarao sam s nekim prijateljima novinarima i rekao sam dokle, dokle, onda su oni rekli, gle Petre, kad ti imaš jednu pjesmu koja ima 10 tisuća klikova i jednu koja ima 500 000, koju bi ti rađer puštao, ja sam rekao ovu koja ima 500 i onda je on rekao vi konstantno imate najveći broj klikova što god mi objavimo. Ja sam na to rekao, ali objavljujete stalno istu vijest, on je na to rekao -da, ali ljudi opet klikaju'', raspričao se Grašo.

Grašo će postati tata, a otac većine njegovih hitova, Tonči Huljić prvi put - djed.

''U početku to strašno želiš, pa onda kad se to dogodi, onda si malo zatečen, normalno da smo svi bili zatečeni s tom jednom novom životnom etapom, ali vjerujem da ćemo ju s uspjehom položiti kao si sve do sad'', iskren je Tonči.

Iako ga je vijest o kćerinoj trudnoći prvo zatekla, najveća Huljićeva želja za ovu godinu je:

''Da se dijete rodi živo i zdravo. Spreman sam za novu životnu ulogu, ulogu djeda, svi se polako privikavamo, to mi je nekako najveća želja'', priznaje.

A ni u odgoj unuke ili unuka neće se previše miješati.

''Nisam ja taj koji se treba baviti odgojem djece, sigurno da će djeca biti u puno boljim rukama nego da se ja bavim njima. Imaju mamu i tatu koji su fini, smireni, imaju baku koja je smirena mislim da je najbolje da se oni posvete tome, a dida će biti na putu negdje'', kaže.

Ovaj dida sigurno će biti i na koncertima zeta Graše, 18. i 19. ožujka u zagrebačkoj, a 25. ožujka u splitskoj areni.

''Ja ću vam kazati, ne punim tu Arenu ja, nego publika, publika puni Arenu zato što vjeruje u to što ja pjevam, dok oni budu vjerovali u mene ja ću puniti Arene, zaključio je Grašo na kraju.

A vrlo brzo tati će na koncertima pljeskati i Grašo junior.

