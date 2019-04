Ako će se princ Harry i Meghan Markle doista seliti u Afriku taj će pothvat porezne obveznike iznimno puno koštati. Razbacuju li se to oni tuđim novcem?

Vijest da će se Meghan Markle i princ Harry nakon rođenja svog prvog djeteta preseliti na drugi kontinent, što dalje od britanske kraljevske obitelji, zbunila je javnost. Nakon silnih govorkanja o raskolu u kraljevskoj obitelji, gdje su se navodno prvo vojvotkinje Kate i Meghan, a zatim i prinčevi posvađali, nije baš jasno je li tako radikalan potez preseljenja rezultat loših odnosa ili se radi o diplomatskoj misiji.



No, ako do toga doista i dođe, britanski porezni obveznici odmah su si postavili samo jedno pitanje - koliko će sve to koštati?

Poznato je da kraljevska vjenčanja plaćaju građani te zemlje, koji često nisu oduševljeni na koji se način njihov novac razbacuje na velebna vjenčanja i proslave, a ovaj ih potez mladog kraljevskog para sigurno neće oduševiti. Procjenjuje se da će preseljenje Harryija i Meghan koštati najmanje milijun funti.

Tako bi građani Velike Britanije trebali iskeširati veliku svotu novca samo kako bi se Meghan i Harry mogli na par mjeseci godišnje preseliti u Južnoafričku Republiku ili Bocvanu i tamo se baviti dobrotvornim radom. Iznos od milijun funti pokrio bi troškove njihova osoblja, zaštitare i samo putovanje.

Zbog toga što bi se Meghan i Harry selili u Afriku zajedno sa svojim prvim djetetom, troškovi osiguranja dodatno će porasti jer je od iznimne važnosti da najmlađi član kraljevske obitelji bude u svakom trenutku na sigurnom.

Godišnje kraljevska obitelj samo na osiguranje izdvaja oko 130 milijuna funti, a taj iznos zasigurno će se povećati ako Sussexi odluče otići na drugi kontinent.

Trenutno detaljni plana preseljenja javnosti nisu poznati, no izvor blizak kraljevskoj obitelji rekao je kako bi se par vjerojatno na 3 do 4 mjeseca godišnje preselio u Afriku gdje bi obavljali dobrotvorni i diplomatski rad.

Povjerljivi izvori naglasili su i kako pojedini članovi kraljevske obitelji nisu oduševljeni ovom idejom jer "Afrika nije siguran kontinent."

I princ Harry i Meghan Markle vole Afriku te su za jedno od svojih prvih zajedničkih putovanja u 2016. odlučili posjetiti upravo Bocvanu. Harry je već u svojim ranim dvadesetima redovno posjećivao taj kontinent te je osobito vezan uz njega.

U svakom slučaju, ako se Sussexi doista odluče na selidbu njihovu će sreću građani Velike Britanije jako skupo platiti.