Pamela Anderson i Jon Peters rastali su se nakon samo 12 dana braka, a njezini su prijatelji otkrili pozadinu te priče.

Čini se kako je brak Pamele Anderson i Jona Petersa od samih početaka bio osuđen na propust nakon samo 12 dana i to jer je njezino srce jednostavno bilo preotvoreno u trenutku kada je prihvatila njegovu iznenadnu bračnu ponudu.

Naime, njezini prijatelji tvrde da je 52-godišnja Pamela bila emocionalno osjetljiva i da je na prosidbu pristala nakon što se vratila s jednomjesečnog duhovnog čišćenja u Indiji.

"Pamela nije na istoj valnoj dužini kao drugi ljudi. Ima veliko srce i voli jako, brzo i čvrsto. Vratila se s puta i Jon joj je rekao "volim te, vjenčajmo se" i ona mu je rekla na to "ok", izjavio je njezin prijatelj za Page Six.

Pamela je sa 73-godišnjim Jonom izlazila i prije 30 godine, no isti izvor tvrdi da je Pamela shvatila kako je učinila ogromnu pogrešku udavši se za bivšeg dečka koji je zapravo opsjednut sa slavom.

"Pamela je osjećala njegovu frustraciju jer je željela biti financijski neovisna. Počeo je obavljati pozive za njezinu karijeru i htio je da glumi u filmovima koje on radi, stvari koje ona nije željela", izjavio je izvor.

Pamela i Jon odlučili su se vjenčati u Malibuu nakon tajne i vrlo kratke romanse, a na intimnoj ceremoniji prisutna su bila njihova djeca. Vijest je potvrdio sam Jon, koji je izjavio da su on Pamela bili zajedno nekoliko mjeseci.