Pamela Anderson udala se za Jona Peteresa.

Jedna od najslavnijih plavuša današnjice, 52-godišnja Pamela Anderson udala se u tajnosti za 74-godišnjeg filmskog producenta Jona Petersa, prenose američki mediji poput Fox Newsa.

Pamela i Jon odlučili su se vjenčati u Malibuu nakon tajne i vrlo kratke romanse, a na intimnoj ceremoniji prisutna su bila njihova djeca. Vijest je potvrdio sam Jon koji je izjavio da su on Pamela bili zajedno nekoliko mjeseci.

Ono što je u cijeloj priči zanimljivo je da su se upoznali još prije 35 godina i već su bili zajedno u kratkoj vezi 1989. godine.

"Posvuda je bilo prekrasnih djevojaka. Mogao sam birati koju želi, ali 35 godina, samo sam želio Pamelu. Ona me čini divljim, na dobar način. Inspirira me, štitim je i tretiram na način na koji to zaslužuje", izjaivo je Jon za THR.

Pamela se u međuvremenu oglasila na profilu na Instagramu objavivši crno bijele fotografije u ljubavnu pjesmu i rečenicu da živi sretnim životom.

"Jon je originalni "zločesti dečko" Hollywooda, s kojim se nitko ne može uspoređivati i volim ga duboko kao člana svoje obitelji. Njegov me život znao plašiti, bilo je to puno za djevojku poput mene. Sada vidim više od toga i shvatila sam da je on cijelo vrijeme bio tu. Nikada me nije iznevjerio. Sada sam spremna i on je spreman. Razumijemo se i poštujemo jedno drugo, volimo se bezuvjetno. Ja sam sretna žena i ovo je dokaz da Bog ima plan", napisala je Pamela na društvenim mrežama.

Pamela je prije Jon bila u braku s Tommyjem Leejem, Rickom Salomonom s kojim je brak sklapala dva puta i Kidom Rockom. Prošlo ljeto prekinula je ljubavnu vezu s nogometašem Adilom Ramijem za kojeg se šuškalo da ju vara s bivšom suprugom.

Jonu je ovo također peti brak, a poznat je i po ljubavnoj aferi s Barbarom Streisand koja je potrajala 112 godina.