Holivudski seks kult NXIVM šokirao je Hollywood još prije nekoliko mjeseci.

Seks kult NXIVM posljednjih je mjeseci stalno u medijima.

O njemu smo vam pisali ranije ovaj mjesec kroz priču holivudske glumice Allison Mack, zvijezde serije "Smallvile" koja je navodno bila desna ruka njegovom osnivaču Keithu Raniereu koji je trenutno u zatvoru.

Iako je to negirala, glumica je navodno pohotnom Keithu dovodila nove sljedbenice koje bi ubrzo postale seksualne robinje koje su morale u svemu ugađati starijim, muškim članovima. One su tako unutar kulta prisiljavanje na fizički rad i seks, a pritom su i verbalno ponižavane, pa čak i žigosane. Spominju se i razne financijske ucjene koje se tek moraju dokazati.

Glumica se trenutno nalazi u kućnom pritvoru, a o kultu, njegovim glavnim akterima i njihovim gnjusnim zločinima sada je progovorila i glumica Catherine Oxenberg koja je poznata po ulozi u kultnoj seriji "Dinastija", čija se kćer India bizarnoj grupi priključila prije 7 godina. Kako je otkrila sama Catherine, India je sada napokon doma te ima veliku želju da se makne od svega i bude sa svojom obitelji. Kako to obično ide u Hollywoodu, spremna je i ispričati svoju stranu priče o kultu koji je šokirao javnost.

Zanimljivo, Catherine je svoju 27-godišnju kćer 2011. godine sama odvela na jedan motivacijski susret kulta, no brzo se odlučila maknuti od njega, dok je Indiju cijela priča zainteresirala te je sama kontaktirala kult kako bi mu se pridružila.

Koliko je cijela priča otišla daleko, glumica je shvatila kada je vidjela da njezina kćer na tijelu ima žigosane inicijale Ranierea i Allison, što su imale sve "robinje". "Pitala sam ju tada zna li što to znači i s čime se povezuje, rekla mi je da je to neki latinski simbol. To su joj očito tamo rekli." "Kad pogledaš prelijepu kožu svoje djevojčice koju si godinama pokušavao odgojiti da ne bude korumpirana i misliš si kako je neki muškarac napravio brend od njezinog tijela, što je to vama učinilo?", upitala ju je novinarka, a Catherine je odgovorila kako je bila užasnuta.

"Ja sam ju dovela tamo pa se osjećam odgovorno i da ju maknem iz kulta. U početku sam osjećala neopisivu krivnju što sam kćer dovela u takvu devijantnu i opasnu organizaciju, a onda sam potražila pomoć i educirala se."

Što će biti s glavnima i odgovornima iz kulta još uvijek se ne zna, a hoće li India ikada progovoriti o užasima koji bi ih mogli strpati dugo iza rešetaka, tek nam ostaje vidjeti. Kako je sama zamolila preko majke, "sada joj treba privatnost, a o svemu će iskreno progovoriti kada za to dođe pravo vrijeme".

Nadamo se samo kako to neće biti prekasno!