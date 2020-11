Otišao je jedan od najvećih - jednostavan, velik čovjek neponovljive lakoće glume, Mustafa Nadarević, a o zajedničkim iskustvima s njim progovorili su i kolege iz serije ''Lud, zbunjen, normalan''.

U 78. godini preminuo je Mustafa Nadarević. Glumačka legenda preminula je u Zagrebu. Borio se posljednjih mjeseci s karcinomom pluća, donedavno je bio na liječenju u bolnici, a posljednje dane proveo je u svom obiteljskom domu.

Mustafa Nadarević svojim je ulogama upisan u kolektivno sjećanje ljubitelja kazališta, ali i televizije - bio je izniman čovjek i neponovljiv glumac.

"Volim raditi predstave i interesira me teatar koji je otvoren, jasan i jednostavan", rekao je u jednom intervjuu ovaj legendarni glumac. A po takvoj je glumi postao i poznat. Iza njega su brojne sjajno odigrane velike kazališne, filmske i televizijske uloge. Među ostalima i Leonea u filmu 'Gospoda Glembajevi'. Glumio je i u "Prosjacima i sinovima", "Đuki Begoviću", Dugoj mračnoj noći"... Posljednja filmska uloga bila mu je ona generala Bobetka u filmu "General". Impresivnu karijeru počeo je u Zagrebačkom kazalištu mladih, a 1969. godine postao je član Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. U rijetkim intervjuima o sebi je rekao i ... "Ja sam poslije gimnazije htio biti detektiv al onda me moja bakica dovela u Zagreb i tak sam završio na akademiji počeo da se bavim tom glumom".

Izniman talent osim naklonosti publike - potvrdile su i brojne nagrade - tri Zlatne arene i tri Lovorova vijenca, nagrade za svekoliko umjetničko djelovanje hrvatskog glumišta i brojnih drugih. 2006. Ministarstvo kulture proglasilo ga je nacionalnim prvakom.

"Ni nema velike razlike između filmske i teatarske glume osim što moraš bit glasniji u teatru pogotovo u HNK-u kojeg ja ljubim cijeli moj život i s kojim se vrlo brzo rastajem", ispričao je Mustafa. Iz kazlišta u samo formalnu mirovinu odlazi 2011. Liječnici mu savjetuju da pripazi na zdravlje. "Ima jedna narodna poslovica koja zapravo nije poslovica nego kletva. Kaže se u Bosni - da Bog da se sobom zabavio", ispričao nam je jednom prilikom.

U slobodno vrijeme posljednjih godina zabavljao se igrajući golf, a ljubav prema glumi vratila ga je na male ekrane. Televizijska ikona, utjelovljenje humora koji se citira u svakodnevnom životu postao je ulogom na Novoj TV - s likom Izeta Fazlinovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan". "Taj lik Izeta bi bio nešto između moje Babe i nekih ljudi koje ja poznajem. Ja kad to gledam ne mislim da je to tako smješno", kazao je Mustafa.

Perfekcionist na setu - legenda na platnu. Njegova djela ostaju nam u nasljeđe. Za Dnevnik Nove TV zajedničkih iskustava prisjetili su se i oni koji su s njim glumili u seriji "Lud, zbunjen, normalan". Otac i sin u seriji Lud, zbunjen, normalan. Mustafa i Senad. Senad nam kaže toliko su se zbližili da su postali poput pravih članova obitelji.

"On mi je bio tajo, zvao sam ga tajo. I samo sam nekako sebi rekao "Ode tajo". Al eto ja mislim da je to takav gubitak za našu branšu u cijelj regiji da će se to zaista teško nadoknaditi i proći će puno vremena dok se rodi netko tako talentovan i tako posvećen ovoj našoj umjetnosti", istaknuo je glumac. Neke od svojih velikih uloga ostvario je upravo u filmovima redatelja Antuna Vrdoljaka. "Prvu ulogu je igrao kod mene u Prosjacima i sinovima. Preveliki glumac i umjetnik, intelektualac par excellance. Žao mi je, teško mi je, bili smo prijatelji", rekao je Vrdoljak. Scena i anegdota iz serije "Velo misto" prisjetio se Milan Štrljić.

"Ja sad govorim kao Splićanin, Split je izgubio velikog glumca jer je Mujo ostavio u to nekoj kamenoj memoriji grada jako dubok trag. On je jednostavno tamo pripadao kao što je pripadao i Sarajevu kao što uostalom pripada Zagrebu - svojim Glembajevima", rekao je Šrljić. Dejan Aćimović snimao je s njim kampanju "Udahni za život" u kojoj je Mustafa govorio o svojoj bolesti.

"Ja mu kažem - probat ćemo s ovom tvojom izjavom ja se nadam - probat ćemo potaknuti ljude na razmišljanje. Probat ćemo dati ljudima priliku da brinu o sebi. A kaže on - "Ako sam samo malo, ako sam samo jednom pomogo, bit ću jako sretan.", rekao je Aćimović. Odlazak glumačke legende teško su prihvatile i njegove kolegice Nives Ivanković i Ksenija Pajić.

"Ja sam se nadala da će on pobijediti bolest i da ćemo ga imati prilike vidjeti u njegovim maestralnim ulogama. Poznavala sam ga privatno, bilo mi ga je uvijek drago sresti, bio je duhovit ponekad cinik. U svakom slučaju bio mi je autoritet sa svojim golemim glumačkim talentom", rekla je glumica. "On je bio vrhunski glumac, profesionalac, partner, čovjek, duhovit je bio jako. Adio Mujo, jedino to što mogu reć", istaknula je Nives Ivankovilć.

I društvene mreže pune su posljednjih pozdrava.

"Moga je sto Izeta odglumit i ko zna sta jos, ali inzinjer Duje je unikatna uloga vridna zlata. Uz to san ga ima priliku upoznat. Tako dobar lik, normalan i topao da se zaljubis u njega odma", napisao je Dino Rađa. "Klub je ka i čovik, nosi ime za cili vik!" Počivao u miru, "inžinjeru Duje"...", stoji na Facebooku kluba HNK Hajduk.

Otišao je jedan od najvećih - jednostavan, velik čovjek neponovljive lakoće glume.

