Mustafa Nadarević na sceni je bio dugo godina, a u intervjuu za In Magazin iz 2018. ispričao je sve o karijeri, ali i privatnom životu.

Legendarni glumac Mustafa Nadarević preminuo je u nedjelju 22. studenog nakon borbe s dugom i teškom bolešću.

Njegov talent i rad nagrađivani su svim prestižnim nagradama, a sjajna filmska i televizijska karijera osigurala mu je status jednog od najomiljenijih glumaca regije. Prisjetili smo se intervjua koji je prije dvije godine dao za IN Magazin.

Publika ga je obožavala zbog uloge jednog, jedinog i neponovljivog, Izeta Fazlinovića. Iako su ga na ulici često zvali Izet, Mustafa se na to ime radije nije okretao.

"Ne, jer možda se može netko stvarno zvati tako, pa bi bilo kao "kreten, budalo, nisam tebe zvao", objasnio je onda Mustafa.

Ova glumačka legenda slovila je kao veliki profesionalac u svojem poslu te je uživao pomagati mlađim kolegama davajući im savjete i ohrabrivajući ih. Ipak, za vrijeme studiranja glume, Mustafa je iskreno priznao kako je bio sasvim drugačija osoba.

"Ja sam u mladosti dolazio nespreman i bacali su me van samo nogom. Mali je talentiran pusti ga, ne zna ni tekst", otkrio je tada.

Mujo, kako su ga prijatelji od milja zvali, uživao je u bezbrižnom životu u Rijeci, radio kao izbacivač na plesnjacima, a onda ga je baka ugurala u amatersko kazalište.

"Mislim da me baka nagurala u glumu kao gimnazijalca. Krili smo to od dida, nije znao godine brojat, bio je već star pa smo krili da sam tek završio dva razreda. Petljala mu je i vidjela je kako ne ide škola, da me ulica pokupila pa me ugurala u amatersko kazalište", ispričao je. U intervjuu je rekao i kako se uozbiljio tek s 36 godina, kada je i posao počeo shvaćati ozbiljnije. Bio je zaljubljen u svoju tadašnju suprugu i veselio se rođenju djeteta.

"Jednostavno sam postao na neki način prepotentan i bezobrazan, a to se u životu ne isplati. Dok nisam donio Naidu, prvu kćerku. Baš sam bio neozbiljan, sram me tog razdoblja. Nije me sram jer sam volio svoju ženu, čekao sam kćerku. Ljubav je bila velika u pitanju i mislio sam da je ljubav najvažnija u životu, a onda sam u jednoj krajnosti mislio da je posao najvažnija stvar", objasnio je.

"Nekako sam tek pod stare dane iznevelirao to. Zapravo onda kad više žestoke prave ljubavi nema, kad te poklope godine i išijas i reume i bolest pluća, bronhitisi, onda se nekako počneš brinuti o sebi. A ima jedna narodna poslovica, kletva bosanska, "dabogda se o sebi zabavio", ispričao je Mustafa.

Omiljeni glumac brojnih generacija, iza sebe je ostavio dvije kćeri i sina.

Mustafa Nadarević odigrao je oko 150 kazališnih uloga te snimio više od 60 filmova i televizijskih serija. Govorio je kako mirovinu nije imao u planu, a glumi se posvetio sve do kraja života.