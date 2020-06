View this post on Instagram

Eh corona, jučer sam mogla puhati maslačak u Hercegovini, a noćas od 12:00 više nisam. Karantenu si ne mogu priuštiti, jer se veselim odigrati još sedam predstava pred kraj sezone u matičnom kazalištu u Zagrebu... Da sam u nekoj zapadnoj zemlji boravila vjerojatno bih mogla puhati maslačak i nakon toga sletjeti u Hrvatsku😊 Eh da ☀️ Lako tako na istok☀️ . . . #dontforgetherzegovina #nature #beauty #whatishappening #whatislife