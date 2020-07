Olivia de Havilland navršila je 104. godine i rođendan dočekala u Parizu kamo se preselila nakon drugog braka.

Jedna od legendarnih glumica i jedna od posljednjih živućih zvijezda zlatnog doba Hollywooda Olivia de Havilland proslavila je svoj 104. rođendan.

Olivia je napoznatija po ulozi Melanie Hamilton u filmu iz 1939. godine "Zameo ih vjetar" za koju je dobila prvu od ukupno pet nominacija za prestižnu nagradu Oscar. Upravo nju je dobila 1946. godine za najbolju glumicu u filmu "To Each His Own" i 1949. godine za onu u filmu "The Heiress".

I dan danas njezin život privlači veliku pažnju u svijetu zabave i filmske industrije. Vodila je nekoliko sudskih sporova zbog navodnog neovlaštenog korištenja njezina imena u drami Ryana Murphyja "Bette & Joan" u kojoj je glumila i Catherine Zeta-Jones, međutim njezina tužba je odbačena. Pozadina te priče krije se u njezinom kontroverznom i svađama ispunjenom odnosu s vlastitom sestrom Joan Fontaine.

Osim u profesionalnom životu, sestre su bile konkurentice i u privatnom - ekscentrični milijarder Howard Huges, koji je jedno vrijeme bio partner Olivie de Havilland, u nekoliko je navrata ponudio brak Joan Fontaine.

Olivia se središtu pozornosti našla se i 1978. godine kada je promovirala svoje memoare "No Bed of Roses".

"Možete se razvesti od sestre baš kao i od supruga. Ne viđam ju i ne namjeravam ju viđati. Prva sam se udala, prva osvojila Akademijinu nagradu, prva imala dijete. Ako umrem bit će bijesna, jer ću opet prva stići onamo", bila je izjavila jednom prilikom, no u tome nije bila prva jer je Joan preminula 2013. godine. .

Njezina glumačka karijera potrajala je šest desetljeća, sve do kraja 80-ih godina, a između ostalog glumila je i kraljicu Elizabetu u filmu "The Royal Romance of Charles and Diana" iz 1982 godine.

Iza nje su dva braka, sa scenaristom Marucusom Goodrichom provela je razdoblje od 1946. do 1953. godine, a s njegovim kolegom Pierreom Galanteom bila je u braku od 1955. do 1979. godine.

Olivijino prvo dijete koje je dobila s Marcusom, sin Benjamin preminuo je u dobi od 42 godine od srčanog udara, a bolovao je i od Hodgkinsonove bolesti. U braku s Pierreom rodila je kći Gisele Galante.

Njezin brak s francuskim scenaristom rezultirao je njezinim preseljenjem u Pariz gdje i danas živi.