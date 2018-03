Supruga Vesna kuha Oliveru Dragojeviću omiljenu hranu pa se tako legendarni glazbenik oporavlja uz podršku svojih najbližih. Da se bori s opakom bolešću javnost je doznala u kolovozu prošle godine.

Oliver Dragojević trenutno boravi u Veloj Luci u društvu svoje obitelji. "Naravno da bih volio doći na Porin, no to ovisi o tijeku liječenja. Nisam loše, samo treba čekati. U pitanju je bolest koja zahtijeva vrijeme i strpljenje", rekao je Dragojević za 24sata.

Na Olivera trenutno pazi supruga Vesna, a on šeće, jede, druži se s prijateljima, a nedavno je sa sinom pokušao zaigrati tenis. "Probao sam zaigrati sa sinom, ali nije to sličilo ni na što. Bio je to samo pokušaj", dodao je Dragojević. Ipak, uz režim supruge Vesne, Oliver je dobio koji kilogram i tako vratio dio onog što je izgbio liječenjem.