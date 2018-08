Tisuće obožavatelja od jučer odaju počast 'kraljici soula' Arethi Franklin u mimohodu pokraj njezina odra u detroitskom Muzeju afroameričke povijesti Charles H. Wright.

Pozlaćeni lijes s tijelom legendarne pjevačice Arethe Franklin postavljen je među bogate bukete ružičastih i ljubičastih ruža, a obožavatelji će joj moći odati počast i sljedeća dva dana.

Do muzeja je tijelo kraljice soula, preminule16. kolovoza od karcinoma gušterače u dobi od 76 godina, prevezeno u klasičnom bijelom oldtimeru LaSalle Sedanu iz 1936.

Brojni su fanovi prije nego što je dovezen lijes spavali na ulicama da bi ispratili omiljenu glazbenicu. Neki su putovali i više stotina kilometara kako bi joj odali počast.

Odavanje počasti Arethi Franklin (Foto: Getty Images)

U četvrtak će lijes biti prevezen u crkvu u kojoj je službu obavljao njezin pokojni otac koji je ondje bio pastor.

Pogreb će se održati 31. kolovoza, a prisustvovat će mu članovi Arethine obitelji i prijatelji iz cijelog svijeta. Pokop će biti zatvoren za javnost.

Franklin je prva žena koja je uvrštena u Rock and Roll Hall of Fame 1987. godine. Posljednji put je nastupila u studenome prošle godine za fondaciju Eltona Johna u borbi protiv AIDS-a u New Yorku. Prije toga je pjevala u Philadelphiji u kolovozu. Opisujući njezin nastup organizatori su kazali da je to bila čudesna izvedba s obzirom na njezinu iscrpljenost i dehidraciju.

Odavanje počasti Arethi Franklin (Foto: Getty Images)

Glazbena diva rođena je u Memphisu u Tennesseeju 25. ožujka 1942., a odrasla je u Detroitu, rodnome gradu soula, glazbenog pravca nadahnutog gospelom i ritam i bluesom, koji će proizvesti mnoge zvijezde. Aretha Franklin postat će najveća među njima i osvojiti 18 Grammyja za hitove poput "Respect," "Chain of Fools" i "I Say a Little Prayer" te jedan za životno postignuće.

Odavanje počasti Arethi Franklin (Foto: Getty Images)

Počela je s gospelom, zajedno sa sestrama Carolyn i Ermom pjevajući u crkvenom zboru u crkvi u kojoj joj je otac, i sam uspješni pjevač gospela, bio pastor. Njezin je dar brzo zamijećen i već s 14 snimila je prvi album.

Godine 2005. predsjednik George W. Bush odlikovao ju je Predsjedničkom medaljom slobode, najvišom američkom civilnom nagradom. (Hina)