Angelina Jolie navodno već mjesecima izlazi s The Weekndom, no iako njih dvoje o tome mudro šute, njegov novi album govori drugačije.

Novi studijski album glazbenika The Weeknda ponovno je pokrenuo glasine o njegovoj vezi s holivudskom glumicom Angelinom Jolie. Album je objavio 6. siječnja ove godine, a u pjesmi "Here We Go... Again" spominje svoju djevojku koja je filmska zvijezda i koju obožava.

Neki kažu kako je pjesma u prošlosti te može biti da je par već prekinuo, no po mnogima je jasno da singl govori upravo o Angelini Jolie. Njegovi obožavatelji odmah su počeli pisati o tome na društvenim mrežama, no slavni navodni par nije se o tome još očitovao.

Glasine o njihovoj vezi počele su kružiti još prošle godine kada su zajedno viđeni u jednom restoranu u Santa Monici, a družili su se dosta često i nakon toga.

Bilo je to iznenađenje za mnoge jer dosad se nije znalo da ih povezuje bilo kakvo prijateljstvo i odmah su se pojavile glasine da između njih postoji i nešto više od toga. No, zanimljivo je da ju je glazbenik još i ranije spomenuo u jednoj od svojih pjesama i uspoređivao ju sa svojom bivšom djevojkom Selenom Gomez. S druge strane, Selenu su 2016. godine povezivali s Angelininim bivšim suprugom Bradom Pittom, i to dok su još bili u braku, nakon čega je The Weeknd objavio pjesmu "Party Monster" u kojoj ih obje spominje i uspoređuje njihove usne.

Angelinu su nedavno povezivali s njezinim bivšim suprugom Johnnyjem Leejem Millerom jer je nekoliko puta snimljena kako ulazi i izlazi iz njegova stana, i to sve dok brakorazvodna parnica s Bradom još uvijek nije bila službeno završena.

