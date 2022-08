Nives Celzijus objavila je fotografiju u pripijenom kombinezonu u kojem je istaknula bujnu pozadinu pa zaradila mnoštvo komplimenata.

Nives Celzijus je ovo ljeto svojim obožavateljima začinila s brojnim fotkama u minijaturnim bikinijima, a sada je na svom profilu na Instagramu objavila nešto potpuno drugačije.

Na njoj pozira u bijelom pripijenom kombinezonu u kakvom je još nismo vidjeli i to u pozi čučnja u kojoj je njezina bujna pozadina došla u prvi plan.

"Taj pogled ispod obrva...", napisala je Nives uz fotografiju.

"Wow, sexy", "Poza je savršena", "Prelijepa i predivna lutkica", "Imaš tako opasan, izazovan pogled, baš seksepilan", "Ljubice obaraš", "Stvarno opasno", "Bravo ljepotice", "Kakvu guzu imaš", "Goriš ljepoto", "Savršen pogled", zaključili su njezini obožavatelji.

Nives je nedavno objavila je video na kojem pleše s Ecijom Ivušić i Sarom Lizatović, a zatim ju je snašla neočekivana nezgoda koju je pokušala sakriti.

Naime, njezine bujne grudi nisu imale mira pa su iskočile iz haljine.

No, Celzijus je to uspjela riješiti tako što je kroz smijeh izjavila: "Uuu ispala mi je sisa", a zatim brzo rukom prekrila to područje. U videu je na to mjesto dodala i emotikon anđeoskog smajlića.

