Nives Celzijus objavila je video na kojem pleše s Ecijom Ivušić i Sarom Lizatović, a zatim ju je snašla neočekivana nezgoda koju je pokušala sakriti.

Pjevačica Nives Celzijus uživa na godišnjem odmoru s kojeg često dijeli zavodljive fotografije i videe, pa je tako i ovog puta svoje pratitelje iznenadila jednom vrućom snimkom.

U videu Nives pleše s Ecijom Ivušić i Sarom Lizatović, a onda joj se u jednom trenutku događa nešto potpuno neočekivano. Naime, njezine bujne grudi nisu imale mira pa su iskočile iz haljine.

No, Celzijus je to uspjela riješiti tako što je kroz smijeh izjavila: "Uuu ispala mi je sisa", a zatim brzo rukom prekrila to područje. U videu je na to mjesto dodala i emotikon anđeoskog smajlića.

"Prebroji anđele na snimci", stajalo je u opisu.

Odmah joj je Ecija ostavila komentar: "Izgleda da te ne slušaju", a pjevačica Žanamari je dodala: "Epska pobjeda".

Pratitelje je ova nezgoda posebno nasmijala pa su joj poručili:

"Ti si show", "Događa se", "Vrh", "Daj makni taj smajlić", "Ma briga te", "Tako je i meni jednom, znam kako je".

Nives je jedna od najseksipilnijih Hrvatica, a nikada joj nije problem svoje pratitelje počastiti seksipilnim fotografijama.

