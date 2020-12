Nives Celzijus htjela je sama s dekicom proslaviti 39. rođendan, no njena prijateljica joj to nije dopustila.

Nives Celzijus otkrila je na Instagramu na koji način i u čijem društvu je proslavila svoj 39. rođendan.

Članica žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato" istaknula je kako je htjela sama provesti taj poseban dan, no to nije tako ispalo. "Rekla sam joj da nisam baš ugodno društvo i da bih radije provela rođendan sama s dekicom, nesređena u trenirci, tuleći uz Garbage i neke pjesme iz mladosti (i ne, nije zbog godina, prolaznosti života ni ništa slično. Obožavam svoje godine). No ta moja mala jednostavno ne zna za ne i uz to je nemoguće preslatka pa joj ne mogu odoljeti. I sva sreća da je takva, zna sa mnom i uvijek zna što mi je potrebno, često i bolje od mene same. I tako rođendan nisam provela sama, tuleći uz Milk. Donijela mi je tortu, hranu. Smijale smo se baš onako kako se uvijek smijemo i ona me gledala baš onako kako me uvijek gleda. Kao najvoljeniju osobu na planeti. Kao što i ja nju gledam. Uvijek! Sva sreća, djeca su mi se vratila na vrijeme kući pa je Taisha uspjela ovjekovječiti jedan od tih naših trenutaka. Ljudi, hvala vam na predivnim čestitkama, dirnuli ste me do suza. Nisam, nažalost uspjela zahvaliti se svima ponaosob, a voljela bih da znate koliko vas volim i koliko ste mi bitni. Želim vam puno ovakve ljubavi koju vidite na fotkama i voljela bih da se uvijek svi ovako gledamo i smijemo", napisala je Nives pokraj fotografija na kojima je s prijateljicom.

Celzijus je dobila mnogo rođendanskih čestitki u komentarima i pratitelji su joj poželjeli sve najbolje. Inače, pjevačica je prije dva dana otkrila da navršava 39 godina i pozirala uz božićno drvce pa joj se javio stilist Marko Grubnić koji joj bira odjevne kombinacije za show "Tvoje lice zvuči poznato" i s kojim se zbližila posljednjih mjeseci.

"Sretan ti rođendan, ljubavi moja. Volim te", napisao je Marko. Dobio je i Nivesin odgovor. "Hvala, ljubavi. Vidimo se uskoro", istaknula je. Njena dobra prijateljica Ecija Ivušić joj je samo stavila niz emotikona srca.