Nives Celzijus je na profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira bez trunke šminke na licu.

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus odlučila je nakon dužeg vremena pokazati na profilu na Instagramu kako izgleda bez šminke, i to vrlo brzo nakon ranojutarnjeg buđenja.

"Jedna no make up od 6 ujutro. A onda su me dohvatile moje curke iz beauty sektora i izgledala sam kao najljepša žena na planeti, ali tome ćete svjedočiti nekom drugom prilikom", napisala je Nives uz objavljenu fotografiju.

Takvo izdanje svidjelo se njezinim obožavateljima koji su joj uputili brojne komplimente.

"Tebi šminka ne treba, prava si ljepotica", "Uvijek lijepa i zgodna", "Nives je Nives", "Preslatka si", "Posebna i bez šminke, svestrana", "Tvoja pojava izluđuje, prekrasna si", "Na planeti najljepša", "Samo prirodno", "Kakav lijep prizor, odmor za oči", "Nemoj puder stavljat, imaš prelijepo lice", "Prirodna ljepota", neki su od brojnih komentara.

Vjerujemo kako se njezini obožavatelji vesele novoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" koja se uskoro vraća na male ekrane, a u kojem će se Nives naći ulozi članice žirija, zajedno s Indirom Levak, Goranom Navojcem i Igorom Mešinom.