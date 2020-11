Nina Badrić objavila je fotografiju na kojoj drži tuš u rukama i poručila svima da se čuvaju te da će i ovo proći.

Nina Badrić često je posljednjih mjeseci progovarala o teškoj situaciji za glazbenike, a učinila je to i ovog puta i istaknula što je važno.

"Pjevat’ ćemo pod tušem do daljnjega, samo da smo zdravi i živi i da nam je duh uvijek pozitivan! Čuvajte se i pazite se. Proći će i ovo", napisala je Nina na Instagramu pokraj fotografije na kojoj pozira s tušem.

Njezine riječi su mnogi podržali, a među njima su bile pjevačice Lepa Brena i Jelena Karleuša kojoj je napisala da je ljepotica. "U zdravlju da se vidimo, ma gdje, ma kad...i neka nikad ne utihne pjesma", "Bravo, Nina. Upravo tako dok ovo ne završi. A onda veliki koncert očekujemo. Za pamćenje. Svi su tvoji koncerti posebni, za pamćenje, ali ovaj nakon ovog svega bit će poseban", "Nadamo se", komentirali su Ninini obožavatelji.

Inače, pjevačica je među prvima skrenula pozornost na cjelokupnu glazbenu i industriju zabave, odnosno ljude koji još uvijek ne mogu zarađivati za kruh.

"Pa ja sam sve rekla na tu temu prije par mjeseci i nisam baš naišla na razumijevanje, odnosno solidarnost, a najmanje odobravanje bilo čega, tako da više ne znam što bih rekla po tom pitanju. Samo vidim da sad i drugi kolege glazbenici, s par mjeseci zakašnjenja, progovaraju pomalo o tome koliko je teška situacija. Situacija je zaista teška jer nitko do nas ne radi, evo sad već osam mjeseci. To je kao da ti je prerezan život od trećeg mjeseca", objasnila je Nina prije nekoliko tjedana za In Magazin.