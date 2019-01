Iza Roberta Budaka su ostale brojne uloge na kazališnim daskama, ali i u filmovima te serijama.

Domaću glumačku scenu, ali i javnost, prošle nedjelje šokirala je vijest o preranoj smrti talentiranog glumca Roberta Budaka.

Robert je preminuo u 27. godini života,a njegovo matično kazalište ZKM odmah je odgodilo aktualnu predstavu "Huddersfield" koja se trebala igrati tu večer i u kojoj je Robert imao jednu od uloga. O njoj smo vam pisali ranije ovoga mjeseca.

Iza njega su ostale brojne uloge na kazališnim daskama, ali i u filmovima te serijama, a Robert je 2018. godine osvojio i Nagradu hrvatskog glumišta za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina u kategoriji drame. Bio je jedan od najperspektivnijih domaćih glumaca, a njegov prerani odlazak šokirao je kolege i prijatelje.

"Ova fotografija je iz 2014. kada smo skupa glumili na klasi na ADU. Za mjesec dana smo trebali skupa početi raditi novu predstavu u ZKM-u kojoj smo se oboje jako veselili. Danas nas je napustio dragi i beskrajno talentiran Robert Budak, iz interne zezancije zvan 'ujače'. Previše prerano. Ujače lijepo putuj", napisala je na društvenim mrežama Robertova kolegica Arija Rizvić, a neutješan je bio i Asim Ugljen koji mu je posvetio osebujan status na Facebooku.

"Hu. Ovo me fakat zateklo. Vrlo neočekivano. Hu jebote. Bio si moja vrsta hahara. A pritome si još bio i fakat dobar lik. I dobar glumac, makar bi te bolio kurac da me čuješ kako to govorim. Poznajem i poznavao sam vrhunskih imitatora, ali ti...ti si ljudima dušu skidao. Sjećam se kako bih vrištao kada si skidao neke ljude. Sjećam se kako si onog dedu skinuo da smo svi blejali. Jebote Robi...nadam se da se gore zajebavaš sad i skidaš Svetog Petra i da se i on smije do suza kako si mu dušu odigrao. Falit ćeš mi. Bio si fakat jeben lik. Popišaj se koji put po mojoj glavi odozgo. Počivao u miru."

"Sretan ti put dragi Robi", oprostila se s kolegom glumica Tihana Lazović, a oglasio se i mladi zagrebački pjevač Dino Jelusić. "Upravo sam saznao da je jedan od mojih srednjoškolskih kolega i jedan od najtalentiranijih glumaca koje sam upoznao preminuo danas ujutro. Robi, bio si stvarno jedinstven lik i bilo mi je zadovoljstvo biti s tobom u 'Phantom of the opera' prije devet godina. 27 godina. RIP."

Oglasila se i glumica Jelena Perčin. "Dragi Robi, nestvarno", napisala je uz fotografiju glumca iz njegove uloge "Romeo i Giulietta" kojom je posebno oduševio.