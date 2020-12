Neda Parmać jedna je od finalistica showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', a u zadnjoj emisiji transformirat će se u pjevačicu moćnog i hrapavog glasa Macy Gray.

Proteklih 15 emisija showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Neda Parmać oduševljavala nas je svojim transformacijama u domaće i svjetske glazbenike te je pokazala izniman talentan, a u zadnjoj emisiji šeste sezone sve će zaokružiti preobrazbom u pjevačicu moćnog i hrapavog glasa Macy Gray.

A kako Neda vidi ovo svoje putovanje kroz ovih 15 emisija napisala je na Instagramu.

''Sve se nakupilo! Snimanje videa, Božić, finale TLZPa... Iskreno, ne mogu vjerovati da ''Tvoje lice zvuči poznato'' završava. 28.10. prošle godine sam dobila poziv što bi značilo da je prošlo više od godinu dana od kada sam dijelom ove priče. Ovo iskustvo me podsjetilo da ne smijem dozvoliti da me stvari i situacije na koje ne mogu utjecati previše diraju, iako je to u praksi puno teže nego u teoriji. Isto je i s ljudima.

Gljivica i ja smo imale toplo hladni odnos ali kad mi je za finale "poklonila" ovu stvar, sve joj je bilo oprošteno. Volim dati šansu svima i svemu, nekad i više šansi, volim uživati u svom poslu, imati ljude koji me prihvaćaju... Svakakvu. Upoznala sam svoje nove suradnike, mogla bi reći i prijatelje, podsjetila ljude da postojim, i sve u svemu, za mene je sudjelovanje bilo jedno divno iskustvo.

Bilo je toplo, otvorila sam prozore u autu, raspalila stvar, pjevala, plakala, veselila se da napokon imam pjesmu u showu u kojoj mogu doista uživati! I nadam se da će se to i vidjeti u finalu'', napisala je Neda.

A što je Neda točno pripremila, ne propustite pogledati u večerašnjoj, zadnjoj emisiji showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

