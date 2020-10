Alina Kabajeva proslavila se kao gimnastičarka, a na Olimpijskim igrama 2004. godine je upoznala ruskog predsjednika Vladimira Putina. Par navodno zajedno ima četvero djece.

Prije nego što je potpuno nestala iz javnosti, navodna ljubavnica Vladimira Putina, Alina Kabajeva, dva je desetljeća žarila i palila ruskom medijskom scenom. Prvo je zasjala kao talentirana gimnastičarka koja se natjecala na Olimpijskim igrama, a zatim je ostvarila karijeru kao manekenka, političarka i mogul medija.

Javnost je oduševila još kao tinejdžerica, a Kabajeva danas ima 37 godina i navodno je Putinu rodila četvero djece. Jedno vrijeme su je nazivali najgipkijom ženom Rusije, a 2000. godine je na Olimpijadi u Sydneyju osvojila brončanu medalju u gimnastici te zlatnu medalju u Ateni četiri godine kasnije. Ruskom predsjedniku zapela je za oko navodno upravo u Ateni, a i on sam je veliki entuzijast sportova poput juda i hokeja na ledu.

Nakon što se umirovila od gimnastike 2005. godine, Kabajeva se okušala u brojnim poslovima. Jedno je vrijeme čak htjela biti i pjevačica, no tu je karijeru brzo zaboravila. Krasila je i naslovnicu ruskog izdanja časopisa Vogue, a osam je godina sjedila u ruskom parlamentu te je bila članica Putinove stranke.

Mediji su je 2008. godine počeli povezivati s ruskim predsjednikom. Pisali su kako se Putin namjerava rastati od svoje supruge zbog ljubavi sa sportašicom koja je upola mlađa od njega. Tabloid koji je otkrio vijesti ubrzo se zatim ugasio, a vlasnici su kao razlog naveli financijske poteškoće.

Još od onda, Putinov ured je negirao bilo kakvu povezanost s Alinom. Kružile su priče među novinarima kako je skoro opasno po život uopće i postaviti bilo kakvo pitanje vezano za Kabajevu. "Oduvijek sam imao negativne osjećaje prema ljudima koji zabadaju nos ondje gdje ne treba i pišu izmišljotine o ljudskim životima", jednom je prilikom rekao Putin.

Vladimir Putin bio je u braku s Ljudmilom Putinom od 1983. do 2014. godine te ima dvije kćeri. Nakon razvoda ponovno su krenule priče o njegovoj romansi s gimnastičkarom. "Volim sve žene u Rusiji", rekao je nakon razvoda od Ljudmile ruski predsjednik. Kabajeva je u to vrijeme za ruske medije govorila da se zaljubila i da je sretna. Nije otkrila o kome se radi, a u nekliko je navrata dala naslutiti kako je ljubav njezina života upravo Vladimir Putin.

2017. godine slučajno je pokazala prsten te su svi počeli pričati da se udala, no i dalje nije imenovala s kime. Počele su kružiti i glasine da je trudna, no sve je uspješno zataškala. I danas je na čelu najveće medijske grupacije u Rusiji, članica je brojnih zaklada, a u javnost su procurile i fotke njezinih luksuznih automobila koje posjeduje.

Ipak, Kabajevu nitko nije vidio još od listopada 2018. godine, kada je dokotrirala na temu treniranja djece predškolske dobi. Svi su uvjereni kako ima četvero djece. Najstarijeg sina navodno je rodila 2009. godine, a djevojčicu je dobila 2013. U moskovskoj bolnici je u svibnju prošle godine navodno rodila blizance, a otac sve njezine djece navodno je upravo Vladimir Putin, piše The New York Times. Vijest o tome da je rodila blizance pojavila se kratko na jednom ruskom portalu, no sve je nestalo u najbržem roku. Svjetski mediji su uvjereni kako je vijest maknuo Putinov ured kako bi zaštitili njegovu privatnost.