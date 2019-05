Za ruskinju Alinu Kabaevu već se dugo šuška da je ljubavnica Vladimira Putina, a sada je rodila blizance. Je li upravo Vladimir Putin njihov otac?

Bivša ruska gimnastičarka Alina Kabaeva već je godinama u središtu javnosti jer je navodno javna tajna da je u vezi s ruskim vođom, Vladimirom Putinom.

Iako je Vladimir Putin već bio u braku, i to s Ljudmilom Putinom od 1983. do 2014. godine, čini se da do sada nije odlučio stupiti u drugi pa je Alina ostavljena u statusu dugogodišnje ljubavnice.

Možda će se ruski političar odlučiti na veliki korak sada kada mu je Alina navodno rodila - blizance. Ako je ta informacija koju dijele ruski novinari točna, radit će se o trećem i četvrtom djetetu Vladimira Putina, jer iz prvog braka ima već dvije kćeri.

Vijest o rođenju blizanaca nije potvrđena od strane Aline, no zna se kako je već mjesec dana ispražnjen cijeli kat ginekološke bolnice kako bi u maksimalnoj talnosti sva moguća skrb bila pružena upravo lijepoj gimnastičarki.

Ruski novinar Sergej Kanev, blizak ruskim obavještajnim službama, objavio je da je Alina rodila muške blizance.

"Obavještajne službe su provjerile svaki kut bolnice prije njenog dolaska, a pola medicinskog tima je izbačeno. Porod je obavio slavni liječnik iz Italije, a morao je napraviti carski rez", piše on.

Prošle godine su novinari upitali Putina kada se misli oženiti, na što je on odgovorio da će "kao svaka pristojna osoba, morati to napraviti prije ili kasnije", a mnogi su komentirali kako je upravo Alina organizirala javno postavljanje tog pitanja ne bi li državnika natjerala da ju konačno zaprosi.

Alina je od 2007. članica ruske Dume kao zastupnica stranke Jedinstvena Rusija, a lijepoj 36-godišnjakinji se često spočitava upravo njena bliskost s Putinom, koja ju politički kompromitira te postavlja pitanje je li zapravo instalirana u Dumu po naredbi Putina.

Alina je također druga najuspješnija ruska gimnastičarka u povijesti.