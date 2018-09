Nataša Bekvalac odlučila je kroz pjesmu reći sve što ima.

Srpska pjevačica Nataša Bekvalac, čini se, ne želi više razmišljati o bivšem suprugu i svim problemima koje je imala u braku.

Ipak, odlučila je posljednji put progovoriti o teškom razdoblju koje je iza nje, a sve to izreći će za nekoliko dana, kada priprema premijeru nove pjesme.

''Jedva čekam premijeru da vidim kako će publika reagirati na ono što sam dugo spremala. Moja prijateljica koja je pisala tekst, Bojana, bila je vrlo inspirirana. Provele smo i neki period zajedno, tako da je Bojana itekako bila inspirirana mojim životom. Nisam zaplakala kada sam pročitala riječi jer sam ja svoje isplakala, više ne plačem (smijeh). Moram priznati da sam se naježila kada sam je čula, to mi se dugo nije dogodilo. Znala sam da je to to i da moram je moram snimiti'', rekla je Nataša za srpski Alo.

Nataša Bekvalac (FOTO: Instagram)

Ipak, na pitanje vjeruje li u ljubav, pjevačica odgovara: ''Naravno, čemu život ako ne vjerujete u ljubav?''

Podsjetimo, Nataša Bekvalac, prije pet mjeseci, prijavila se u Hitni centar u Beogradu. S njom u pratnji bila je sestra Kristina, a jedna od najpoznatijih srpskih pjevačica liječnicima je rekla da ju je pretukao suprug Luka Lazukić. Incident se navodno dogodio u njihovu domu na Dedinju, a Nataša supruga nije prijavila na policiju, već su to učinili liječnici kad je došla potražiti pomoć.