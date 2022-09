Nataša Bekvalac prošla je dosta teško ljubavno razdoblje u kojem je proživjela nasilje, ali i duševnu bol, a sada je iskreno progovorila o svemu.

Regionalna pjevačica Nataša Bekvalac nije imala nimalo lagodan život, suočila se s teškim životnim problemim o kojima je sad progovorila.

Riječ je prvobitno o njezinom ljubavnom životu, no iz svega je uspjela izaći kao prava žena lavica - snažna i jaka, a to je ono najbitnije.

Za portal Azra. ba, Nataša je odlučila reći i ponešto o svemu spomenutom pa je priznala i kaje li se zbog ičega.

"Pa nisam se nikad kajala što mi nijedna ljubav nije opstala, već sam se pokajala što sam bila veoma otvorena kada je moj ljubavni život u pitanju. Generalno sam veoma iskrena osoba. Greške koje sam napravila, odnosno zloupotrebe koje sam imala s druge strane, nisu kao kod normalnih ljudi. Samo kada si iskren i otvoren nitko te ne može povrijediti".

Pjevačica je podsjetimo 2018. godine proživljavala veliku privatnu dramu kada ju je pretukao sada bivši suprug Luka Lazukić. Bekvalac je Lazukić pretukao u njezinom stanu na Dedinju nakon verbalne svađe i to nakon što je u njegovom mobitelu vidjela ljubavne poruke drugih žena. Tu večer Lazukić je kući došao pijan te je sve ubrzo kulminiralo. U travnju 2019. godine osuđen je na zatvorsku kaznu od 8 mjeseci uvjetno, s rokom provjere od tri godine. Uz to, produžena mu je zabrana prilaska bivšoj supruzi.

Spomenula je i kako su joj jedina svijetla točka u njezinom životu upravo njezine dvije kćeri Hana i Katja.

"Mislim da sam nježna mama. Kod svojih kćerki ne vidim mane jer su prepune vrlina. Ne znam da li je kod svake mame tako, ali ja, ako sam nečim očarana, to su moja djeca. Ne bih voljela da moje kćerke naslijede moju osobinu – neodgovornost, koju sam ranije imala. Sada to više nemam, vojnik sam, ali mi je trebalo vremena da to izbacim iz sebe".

