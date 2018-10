Na vjenčanje sestrične, princeze Eugenie, princ Harry stigao je sa suprugom Meghan Markle, a tamo su bile i tri njegove bivše.

Prije nego je Harry sreo Meghan, nestašni princ bio je veliki zavodnik.

Naravno, govorimo o princu Harryju koji je danas bio jedan od glavnih uzvanika vjenčanja svoje sestrične, princeze Eugenie koja se u Windsoru udala za dugogodišnjeg partnera Jacka Brooksbanka.

Na njemu se pojavio sa suprugom Meghan Markle s kojom se vjenčao u istoj kapelici ranije ove godine, no na istom događaju bile su i njegove tri bivše djevojke. Preciznije, dvije službene i jedna za koju nikada nije priznao da su imali kratku avanturu.

Meghan Markle (Foto: Meghan Markle (Foto: Gareth Fuller/Press Association/PIXSELL))

Prva je Chelsy Davy s kojom je princ proveo ukupno 7 godina i to burnih, jer je par svako malo prekidao pa se mirio. Navodno baka, kraljica Elizabeta II. nije mogla smisliti plavokosu Chelsy koja je bila i poznata britanska party djevojka. No unatoč tome, princ ju je vodio na vjenčanje svog brata Williama i Kate Middleton. Neko se vrijeme šuškalo i kako ju planira zaprositi. Chelsy je bila na njegovom vjenčanju s Meghan u svibnju, no nije izgledala kao da je oduševljena time što je dobila pozivnicu.

Chelsy Davy (Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL)

Chelsy Davy i princ Harry (Foto: Press Association/PIXSELL)

Druga je Cressida Bonas s kojom je princ proveo 2 godine, a konačni prekid dogodio se u travnju 2014. godine. Cressida je u jednom intervjuu prošle godine priznala kako veza s Harryjem nije bila poput bajke kako bi se možda očekivalo. "Kada vas jednom svrstaju u taj kalup, toga se nemoguće riješiti. Zauvijek ste samo prinčeva djevojka", rekla je Cressida koja gradi karijeru glumice, a veza s najpoželjniji neženjom na svijetu otežava joj posao i dan danas pa je tako istaknula kako se mora duplo truditi kako bi se dokazala.

Cressida Bonas (Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL)

Treća je popularna pjevačica Ellie Goulding koja se s princom navodno intimnije družila 2014. godine, a očevici su ih uhvatili iste godine na Audi Polo Challengeu kako se ljube, no oni nisu komentirali napise. Ellie je na vjenčanje stigla u pratnji zaručnika Caspara Joplinga, a nije poznato je li se princ susreo s kojom od svojih bivših djevojaka koje su bile odlično raspoložene.

Ellie Goulding (Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL)

Ni one nisu pokvarile raspoloženje lijepoj Meghan, jer ipak ga je ona jedina odvela do oltara, a šuška se i kako par očekuje prinovu.