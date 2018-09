Scena iz serije ''Na granici'' gdje se Lidija i Jure ljube, sigurno će se dugo prepričavati.

Lidija i Jure taman su uživali u poljupcima. Kako nitko ne zna za njih i kako se nalaze u tajnosti, svaki im je trenutak važan. U jednom trenutku Jure je Lidiju uhvatio za grudi, no ona mu to ipak nije dozvolila već je tražila da se samo ljube. Sve to je prekinuo njegov otac Nediljko koji ima velik utjecaj na njega. Naravno riječ je o sceni iz nove serije ''Na granici'' koja je osvojila gledatelje na prvu.

Martina Stjepanović, Dino Rogić (FOTO: Dnevnik.hr)

Mi vam donosimo strastvenu scenu o kojoj će se sigurno još puno pričati jer Jure i Lidija, odnosno Martina Stjepanović i Dino Rogić, već su nakon prvih epizoda postali jedni od omiljenijih likova iz serije.