54-godišnju Monicu Bellucci mnogi i dalje smatraju jednom od najljepših žena na svijetu.

Monica Bellucci stigla je u Cannes.

Iako je u šestom desetljeću, 54-godišnju talijansku glumicu mnogi i dalje smatraju jednom od najljepših i najseksipilnijih žena na svijetu.

Dotična je upravo stigla na filmski festival u Cannesu, u kojem promovira svoj novi film "The Best Years of a Life" te će na francuskoj rivijeri ostati do zatvaranja festivala, 25. svibnja. Glumicu najčešće viđamo u crnim izdanjima, a tako je bilo i ovaj put.

Prvo je jednostavnom crnom haljinom naglasila svoj raskošni dekolte, a zatim je liniju naglasila i crnim hlačama te bluzom koja se vezala u struku. U toj su kombinaciji mnogo pažnje privukle i vrtoglavo visoke štikle Louboutin, za koje mnogima nije bilo jasno kako uspjeva hodati u njima.

U kojoj god kombinaciji bila, Monica je oduševila sve prisutne, a čini se kako joj itekako godi ljubav s 18 godina mlađim Nicolasom Lefebvreom, kojeg je od javnosti skrivala čak dvije godine, a onda se u travnju ove godine s njim pojavila na Pariškom tjednu mode.

Ipak, da je u vezi, Monica je potvrdila u intervjuu za Paris Match u studenom 2018. godine, no tada nije željela otkriti s kime.

"Čovjek s kojim dijelim život ne bavi se istim poslom kao ja, ali mnogo putuje. Njegov ritam života poklapa se s mojim", izjavila je tada, a priznala je i kako još uvijek nije sigurna bi li stala pred oltar treći put.

Naime, Monica je od 1990. do 1994. godine bila u braku s modni fotografom Claudijem Carlosom Bassom, a od 1999. do 2015. godine s glumcem Vincentom Casselom, s kojim ima dvije kćeri.

Inače, njezina karijera započela je sa svega 16 godina, no tada je radila kao model. Svake godine ljepotica je rado viđena gošća u Cannesu, čiji je crveni tepih baš uvijek pokoravala kao da je rođena na njemu.