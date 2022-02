Miroslavu Iliću pozlilo je na sudu u Beogradu i to na posljednjem ročištu koje vodi s Mirjanom Antonović.

Legendarnom srpskom pjevaču Miroslavu Iliću pozlilo je na suđenju u Beogradu nakon čega mu se, prema pisanju tamošnjih medija, zdravstveno stanje navodno pogoršalo.

71-godišnji Miroslav je prije nekoliko dana nazočio posljednjem ročištu na sudu koje je pokrenula Mirjana Antonović, poznata i kao Kićina crna žena, kako bi dokazala da je upravo Miroslav otac njezinog sina Devina, a koja se taj put nije pojavila u sudnici jer je bila spriječena.

"Kada je stigao, tlak mu je naglo skočio. Bilo mu je baš loše, žalio se i na probadanje u prsima. Njegova žena je htjela zvati hitnu, ali je on to odbio. Uzeo je terapiju i rekao da ne može vjerovati da se u ovim godinama vuče po sudu, naglasivši da je Antonović mogla sve to riješiti mirnim putem, s njim, ali pošto je navodno ona to odbila, on zato i bježi od suda. S obzirom da je suđenje bilo zatvoreno za javnost detalji se ne znaju", izjavio je izvor za portal Scandal, a prenosi Kurir.

Mirjana već dugi niz godina vodi pravnu bitku u kojoj pokušava dokazati da je popularni pjevač narodne glazbe i njezin bivši ljubavnik Miroslav Ilić Devinov otac. Njihova romansa dogodila se prije 30 godina, kada je on već bio u braku sa svojom suprugom Gordanom. Mirjana je javnosti, ipak, najpoznatija kao žena kojoj je Kićo Slabinac napisao i otpjevao jednu od svojih najpoznatijih pjesama "Zbog jedne divne crne žene", a upoznao ju je dok je bio na jednoj od svojih turneja SAD-om.

Kićo nije odolio Mirjaninoj ljepoti i dojmu koji je ostavila na njega, pa joj je stihove napisao u avionu, vraćajući se u Hrvatsku. Mirjanino ime stoga je bilo često spominjano, a ona je s Kićom svih godina ostala dobra prijateljica.

Naša bivša misica iznenađena je reakcijama zbog Porschea koji je dobila za rođendan: "Očito je mnogima interesantno" +16

Haljina o kojoj svi bruje: Zbog brojnih proreza donje rublje nije dolazilo u obzir, čekao se samo jedan krivi pokret! +18