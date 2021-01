Mirna Berend prvi je put svoj dom izgubila u Domovinskom ratu, a sada u razornom potresu koji je pogodio Petrinju.

Brojni poznati Hrvati ovih dana iskazuju svoju podršku stanovnicima Petrinje, Siska, Gline i okolinih mjesta koje je pogodio razorni potres, a neki su nažalost ostali i bez vlastitih domova.

Jedna od njih je bivša televizijska voditeljica Mirna Berend koja je izgubila kuću u samoj Petrinji kamo se vratila ovog proljeća nakon što je posljednjih 20 godina živjela u Zagrebu. To je drugi put da je ostala bez svog doma, nakon što je već jednom sve izgubila u Domovinskom ratu.

"Sve smo jednom ostavili iza sebe. Nakon rata. Grade moj voljeni i predivni. Sve smo jučer ostavili iza sebe slomljeno. Još jednom ćemo mi opet dignuti grad iz pepela. Ima snage u nama. Sva vaša pomoć je naša snaga. Svi vaši pozivi su jedno veliko srce. Hvalaaaaaaaaaaaa vam na svemu", napisala je Mirna u objavi na svom facebooku.

Nakon uspješne voditeljske karijere i nakon što je bila jedno od najprepoznatljivijih domaćih televizijskih lica, Mirna živi povučenim životom i posvetila se izradi nakita kozmetike.

"Kao dijete sam s kuhačom ili metlom hodala po kući i ‘najavljivala’ pjevače na Splitskom festivalu. Onda sam u osnovnoj školi posjetila radiopostaju u Petrinji i bila fascinirana. U srednjoj sam već radila na radiju u Sisku, a oni su mi nakon mature ponudili i posao. Kolega mi je rekao da se javim na audiciju na tadašnju Televiziju Zagreb. Nisam htjela, ali on me je ipak prijavio, znao je dovoljno osnovnih podataka za prijavu", opisala je Mirna svoje novinarske početke prije nekoliko godina u intervjuu za 24 sata.

Mirna je bila i ratna reporterka, a u ratnim stradanjima je izgubila i obiteljsku kuću u Petrinji. Roditelji su joj postali prognanici, no Mirna i njezina obitelj za to nikada nisu dobili neku naknadu ili odštetu niti je kuća ušla u proces obnove.

Nakon života u Zagrebu uživala je u samoći života u Petrinji što joj je nedostajalo zapravo cijelog života.

"Veći dio života ono što nisam slušala je tišina, ono što veći dio života nisam doživjela je biti sama, jako mi je to nedostajalo jer 25, 30 godina sam provela u buci. Treba mi malo zraka i mira, ništa drugo. Samoća mi jako godi, u samoći stvaram svoje stvari. Odem prigodno na rođendane, druženja s prijateljima... Prošlo me to odavno, moj cijeli život je bio izlazak, a sad mi je super", rekla je.

Život Mirnu nije mazio, no ona se sa svima pomirila i vodi se filozofijom - tako je moralo biti, a vjerujemo da će i ovu tragediju koja ju je zadesila uspješno nadvladati i oporaviti se što prije.