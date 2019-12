Bivša TV voditeljica Mirna Berend otkrila je dosad nepoznate detalje iz svog života.

Bivša voditeljica Mirna Berend danas živi povučenim životom, no nekoć je bila jedno od najprepoznatljivijih TV lica u Hrvatskoj. Simpatična Mirna svoj je voditeljski i novinarski put počela graditi u svojim ranim 20-ima, a sada je u 54. godini života posvećena izradi nakita i kozmetike te vlastitom životnom miru.

Atraktivna crnka koja je godinama bila velika zvijezda malih ekrana sada je za 24sata progovorila o dosad nepoznatim detaljima iz svog privatnog života, a otkrila je i kako je došlo do njezinog povlačenja sa scene. Iako ju život definitivno nije mazio, Mirna ne očajava već prihvaća teške životne trenutke kao lekcije iz kojih je trebala nešto naučiti.

"Nisam se ja povukla. Ja se ne povlačim samo tako. I kad bi se pojavio neki zanimljivi projekt, naravno da bih opet bila na televiziji", rekla je Mirna koja je u dirljivoj ispovijesti otkrila i koliko je bolnih udaraca doživjela.

Izgubila je kuću, posao, a doživjela je i gubitak djeteta, a danas je ipak sretna i zadovoljna. Trenutno živi sa svoja tri psa i uživa u samoći za koju kaže da ju do ove faze života nije imala kada ni iskusiti.

Mirnini voditeljski i novinarski dani daleko su iza nje, ali ona i dalje mnogima ostaje jedno od omiljenih televizijskih lica. Prvi puta je ušetala na televiziju 1986., no već je u djetinjstvu pokazivala jasan interes i talent za voditeljski posao.

"Kao dijete sam s kuhačom ili metlom hodala po kući i ‘najavljivala’ pjevače na Splitskom festivalu. Onda sam u osnovnoj školi posjetila radiopostaju u Petrinji i bila fascinirana. U srednjoj sam već radila na radiju u Sisku, a oni su mi nakon mature ponudili i posao. Kolega mi je rekao da se javim na audiciju na tadašnju Televiziju Zagreb. Nisam htjela, ali on me je ipak prijavio, znao je dovoljno osnovnih podataka za prijavu", otkrila je Mirna koja je na kraju i dobila posao, a konkurencija je bila žestoka. Prijavilo se preko 200 kandidata no Mirnin upečatljivi, grubi glas razoružao je sve prisutne.

Čim je postala prepoznatljivo lice, Franjo Tuđman joj se obratio zbog vođenja njegove političke kampanje. Iako nije željela postati članicom njegove političke stranke, prihvatila je posao. Kasnije se Mirna bila i ratna reporterka, a u ratnim stradanjima je izgubila i obiteljsku kuću u Petrinji. Roditelji su joj postali prognanici, no Mirna i njezina obitelj za to nikada nisu dobili neku naknadu ili odštetu niti je kuća ušla u proces obnove.

Nakon što je prošla mnoga ratišta u Hrvatskoj i BiH, Mirna se profilirala kao voditeljica poznatih glazbenih festivala i manifestacija. No, unatoč velikim uspjesima njezina slava i popularnost počinju blijedjeti nakon početka 2000.-ih. Mirna tvrdi da nije željela raditi na projektima koji joj se nisu sviđali ili ih nije smatrala zanimljivima, pa se na kraju povukla s televizije.

Ipak, fatalna Mirna u svoje je doba bila pravi mamac za muškarce. Imala je mnoge udvarače, a neki su se posebno trudili ne bi li ju osvojili.

"Bio je jedan iz antiterorističke jedinice. Da me fascinira, rođendan mi je čestitao spustivši se užetom s vrha zgrade poput nindže. Došao mi je s buketom ruža na balkon. Pustila sam ga, ali nisam poklekla. Izašao je na vrata", prisjetila se.

Danas Mirna uživa u samoći za koju kaže da joj je cijeloga života nedostajala.

"Veći dio života ono što nisam slušala je tišina, ono što veći dio života nisam doživjela je biti sama, jako mi je to nedostajalo jer 25, 30 godina sam provela u buci. Treba mi malo zraka i mira, ništa drugo. Samoća mi jako godi, u samoći stvaram svoje stvari. Odem prigodno na rođendane, druženja s prijateljima... Prošlo me to odavno, moj cijeli život je bio izlazak, a sad mi je super", rekla je.

Iako sama priznaje da ju život nije mazio Mirna se sa svima pomirila i vodi se filozofijom - tako je moralo biti.

"Izgubila sam jedinu kuću koju sam imala, ljubav, imala sam izvanmateričnu trudnoću koja je jako loše krenula. Sve je bilo jako loše, jedino što žalim je što nisam vidjela oči svojeg djeteta. Danas nisam ogorčena ili rezignirana, jedino shvaćam da za sve postoji razlog. To su udarci nakon kojih trebaš ustati", zaključila je naša poznata bivša TV voditeljica za koju vjerujemo da bi ju mnogi gledatelji opet voljeli vidjeti na TV ekranima.