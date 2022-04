Mirjana Majurec preminula je u subotu u 70. godini, a s karcinomom se borila preko 10 godina. O svemu je često i javno pričala.

Domaća glumica Mirjana Majurec izgubila je tešku bitku s karcinomom dojke, a preminula je u 70. godini u subotu rano ujutro u KBC-u Zagreb. Krajem prošle godine njezin sin Luka Vidović je ispričao kako joj se karcinom vratio treći put.

"Majka je jako loše, bolesna je. Nažalost, u bolnici je sada, na Rebru, ima treći ili četvrti stadij, opet joj se vratio. Zbog mjera je, nažalost, ne smijem ni vidjeti. Ne volim plakati preko medija, ali ona je veliki borac, dvaput ga je pobijedila, pa će i treći. Poznavajući nju, ona je ratnica, pa će sve biti u redu", kazao je Luka za Večernji list.

Mirjani je karcinom prvi put dijagnosticiran 2010. godine, a 2017. su joj se pojavile metastaze. Ljeto nakon toga htjela se ponovno vratiti glumi te je bila spremna raditi, no bolest ju je ponovno spriječila. "Jako sam umorna, to zaista iscrpljuje. Imam i nuspojave. Ide nabolje, samo da me umor prođe", govorila je onda za 24sata.

Istaknula je i da je zahvalna HZZO-u koji joj je omogućio radiokirurgiju. Pričala je kako je liječenje stvarno skupo te je zbog toga sve rasprodala.

"Lukina bivša cura Sanja me je ošišala na ćelavo i stavila sam si periku koja je bila kao moja kosa. Plakala je dok me šišala, a ja sam se smijala", ispričala je Mirjana u intervjuu za 24sata.

Majurec je iza sebe ostavila sinove Luku i Ivana. U braku je bila dvaput, s glumcem Ivicom Vidovićem te nogometašem Markom Mlinarićem. Tijekom karijere koja je bila duga skoro 40 godina pojavila se u brojnim domaćim kazališnim predstavama, serijama i filmovima.

