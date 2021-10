Milorad Dodik javno je prozvao Severinu nakon što je ona izjavila da je zbog njega odustala od showa na televiziji UNA TV koja je u suvlasništvu njegova sina Igora.

Nakon što je Severina potvrdila da je odustala od vlastitog showa na novoj regionalnoj televiziji UNA TV jer je u suvlasništvu Igora Dodika, našla se na udaru njegova oca, člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, ali i srpskih medija.

Gostujući na televiziji Pink, Dodik se, među ostalim, osvrnuo na naslovnice srpskih novina na kojima su prozvali Severinu te je dao svoje mišljenje o pjevačici, a naglasio je i kako on nema nikakve veze s novom televizijom.

"Ona ima tako negativan odnos prema našem patrijarhu da ja, apsolutno, ne bih prešao preko toga, ali ja nisam na to utjecao. To su uradili ljudi koji formiraju novu televiziju. To je ono, ako niste spomenuli Dodika, onda niste na naslovnoj strani, kao što to rade neki političari. Nemam namjeru kazati bilo što loše, ali da je mene netko pitao - ne bih je zvao", kazao je Dodik, pa je nastavio o Severini.

"Čak i da imam takvu kompaniju i da je bio potpisan ugovor, ja bih ga raskinuo zbog njenog odnosa prema patrijarhu. Halo, gdje je to normalno, gdje je tu kultura, ljudski odnos? Pa mene sad kad bi prislonili ovdje uz zid da me strijeljate i dali pet minuta da se sjetim neke njezine pjesme, ja se ne bih sjetio", zaključio je.

"Malo tko zna", složio se s njim voditelj emisije.

Podsjetimo, regionalni mediji su se zadnjih dana raspisali kako će Severina jedno od zaštitnih lica televizije u kojoj je trebala voditi svoj show, no ona je ovaj tjedan potvrdila kako od toga neće biti ništa, iako je već bila počela i s pregovorima, a objasnila je i zašto.

"Ne želim sudjelovati u projektu koji ima veze s osobom koja vrijeđa žene na najgori način i koji ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid", izjavila je Severina među ostalim za Večernji list.