Severina je izjavila kako neće imati vlastiti show na UNA TV-u, o čemu se priča već neko vrijeme, a objasnila je i zašto je odustala od tog projekta.

Iako se zadnjih tjedana pričalo da će Severina imati vlastiti show na novoj regionalnoj televiziji UNA TV, Severina je promijenila tu odluku i pojasnila svoje razloge u intervjuu za Večernji list.

Prema pisanju regionalnih medija, Severina je trebala biti jedno od zaštitnih lica televizije čiji je suvlasnik Igor Dodik, sin člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, a pjevačica se sada oglasila na tu temu i potvrdila kako od toga neće biti ništa, iako je već bila počela i s pregovorima.

"Nisam se dosada oglašavala na tu temu, a moje se ime provlačilo u svakom tekstu, a da nitko nije provjerio je li informacija točna. Činjenica je da sam dugo pregovarala, imali smo vrlo ugodne radne sastanke i doista smo dogovorili da ćemo raditi i čak smo krenuli smo s okupljanjem ekipe. Međutim, onda se u medijima pojavila informacija da je riječ o 'Dodikovoj televiziji', pa se odjednom samo moje ime počelo pojavljivati uz njegovo. Na kraju se uspostavilo da je doista riječ o partnerstvu s obitelji Dodik. Ne želim sudjelovati u projektu koji ima veze s osobom koja vrijeđa žene na najgori način i koji ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid", izjavila je Severina za Večernji list.

No možemo li je ipak uskoro očekivati na nekoj drugoj televiziji?

''Činjenica je da sam posljednjih godina imala više ponuda za TV-show i da me taj format zanima. I sama sam na početku korone proizvela format SeVeTeVe i strašno se dobro zabavljala. No, trenutačno sam potpuno koncentrirana na studio i dovršetak sljedećeg albuma, što me neizmjerno veseli'', zaključila je Severina.